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Устинова похудела до неузнаваемости
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Телеведущая Татьяна Устинова похудела настолько, что теперь ее сложно узнать 

Teleprogramma.pro 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
На днях Ксения Лаврова-Глинка встретилась с писательницей и телеведущей на съемках передачи "Мой герой". Поклонники были поражены тем, как сильно постройнела Татьяна Устинова, которая раньше могла похвастаться пышными формами.
Татьяна Устинова известная писательница и телеведущая. Еще несколько лет назад при росте 180 см ее вес составлял 200 кг. Однако в начале этого года телеведущая появилась в эфире одной из телепередач и сообщила, что наконец взялась за свою фигуру. Ее дети рассказали, как она боролась с лишними килограммами. Подобно Майе Плисецкой она перестала много есть ради идеальных форм.
А на днях актриса Ксения Лаврова-Глинка встретилась с Устиновой. Она пообщалась с ней на съемках передачи «Мой герой» и поделилась совместным фото. В кадре артистка облачена в бежевое платье в цветочек, а рядом с ней стоит телеведущая в черной футболке и легком костюме в клетку. Поклонники не сразу узнали в белокурой женщине Татьяну Витальевну. Она так сильно похудела, что теперь ее даже ярые фанаты узнают с трудом.
«Татьяна похудела», «Татьяну не узнать, какая худенькая стала», «Устинова как постройнела!», «Я аж Татьяну не узнала», «Ждем передачу с нетерпением», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что сейчас писательнице 50 лет. Сразу после учебы в институте она вышла замуж за инженера-физика Евгения Устинова. У них есть 27-летний сын Михаил и 18-летний Тимофей. Долгое время Устинова задумывалась о том, чтобы похудеть, но смогла сделать это лишь недавно.
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