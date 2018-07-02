Устинова похудела до неузнаваемости

Телеведущая Татьяна Устинова похудела настолько, что теперь ее сложно узнать

На днях Ксения Лаврова-Глинка встретилась с писательницей и телеведущей на съемках передачи "Мой герой". Поклонники были поражены тем, как сильно постройнела Татьяна Устинова , которая раньше могла похвастаться пышными формами.

Татьяна Устинова известная писательница и телеведущая. Еще несколько лет назад при росте 180 см ее вес составлял 200 кг. Однако в начале этого года телеведущая появилась в эфире одной из телепередач и сообщила, что наконец взялась за свою фигуру. Ее дети рассказали, как она боролась с лишними килограммами. Подобно Майе Плисецкой она перестала много есть ради идеальных форм.

А на днях актриса Ксения Лаврова-Глинка встретилась с Устиновой. Она пообщалась с ней на съемках передачи «Мой герой» и поделилась совместным фото. В кадре артистка облачена в бежевое платье в цветочек, а рядом с ней стоит телеведущая в черной футболке и легком костюме в клетку. Поклонники не сразу узнали в белокурой женщине Татьяну Витальевну. Она так сильно похудела, что теперь ее даже ярые фанаты узнают с трудом.

Публикация от ксения лаврова-глинка (@kslavrova) 29 Июн 2018 в 5:08 PDT