Басков раскрыл тайну Бузовой

Ольга Бузова продолжает скрывать информацию о своей личной жизни, предпочитая придерживаться позиции «после развода я до сих пор ни с кем не встречаюсь».

Но в сети то и дело появляются новости по поводу кавалеров звезды.

В слухах фигурируют разные имена, но журналистам так и не удалось доказать правдивость хотя бы одной из многочисленных историй о сердечных делах Бузовой.