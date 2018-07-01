Басков раскрыл тайну Бузовой 

Ольга Бузова продолжает скрывать информацию о своей личной жизни, предпочитая придерживаться позиции «после развода я до сих пор ни с кем не встречаюсь».
Но в сети то и дело появляются новости по поводу кавалеров звезды.
В слухах фигурируют разные имена, но журналистам так и не удалось доказать правдивость хотя бы одной из многочисленных историй о сердечных делах Бузовой.
Прокомментировать личную жизнь Ольги поторопился Николай Басков, который утверждает, что ему известно о тайном романе певицы. Сенсационное заявление прозвучало в студии Андрея Малахова. Ведущему, кстати, так и не удалось добиться от Баскова подробностей, поэтому личность второй половинки Ольги до сих пор не идентифицирована.