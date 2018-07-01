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Басков раскрыл тайну Бузовой
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Басков раскрыл тайну Бузовой 

Russianshowbiz.info 1 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Бузова продолжает скрывать информацию о своей личной жизни, предпочитая придерживаться позиции «после развода я до сих пор ни с кем не встречаюсь».
Но в сети то и дело появляются новости по поводу кавалеров звезды.
В слухах фигурируют разные имена, но журналистам так и не удалось доказать правдивость хотя бы одной из многочисленных историй о сердечных делах Бузовой.
Прокомментировать личную жизнь Ольги поторопился Николай Басков, который утверждает, что ему известно о тайном романе певицы. Сенсационное заявление прозвучало в студии Андрея Малахова. Ведущему, кстати, так и не удалось добиться от Баскова подробностей, поэтому личность второй половинки Ольги до сих пор не идентифицирована.
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