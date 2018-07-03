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«Потрясла костями»: в Сети раскритиковали тверк Гагариной
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«Потрясла костями»: в Сети раскритиковали тверк Гагариной 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: Instagram
Певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram видео, на котором она танцует и поет с бутылкой вместо микрофона.
Ролик она сопроводила хэштегами #гагаринапоехали и #мамаушлавотрыв.
Комментаторы сочли, что певица «слишком худа» для таких танцев.
«Я слышу как бьются её кости», — написала @nastasya26f (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Было бы чем трясти, потрясла костями и плоской задницей и рада», — согласилась @i_d_kh.
Интернет-пользователи писали, что Гагариной нужно поправиться, но «только немного». Некоторые сочли, что ей «больше не надо заниматься спортом» из-за чрезмерной худобы и выступающих ребер.
При этом многим танец Гагариной понравился. Ее назвали «настоящей и естественной красоткой» и «зажигалочкой». «Лучше такие кости иметь чем заплывать жиром!» — отметила @my_littl_world.
Ранее Гагарина рассказывала, что во время «Фабрики звезд» она весила 57—58 килограммов, а во время беременности набрала еще 30 килограммов. После рождения ребенка она села на жесткую диету и в итоге потеряла 40 килограммов.
Комментарии1  Ещё 7 источников 
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