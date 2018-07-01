Глюк’oZу сравнили с Волочковой

«Не важно, где ты. Важно, кто»: Глюк’oZa снялась на помойке

Певица решила эпатировать своих поклонников дерзким снимком, на котором она в спортивном костюме возлежит на куче мусора. Некоторые раздосадованные комментаторы сравнили ее с Анастасией Волочковой.

Популярная эстрадная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa опубликовала на своей странице в Instagram необычную фотографию. Кадр оказался достаточно провокационным чтобы дать повод к бурным обсуждениям в комментариях. На фото девушка широко улыбаясь возлежит на горе мусорных пакетов на фоне грязной кирпичной стены. «Не важно, где ты. Важно, кто ты», — подписала Глюк’oZa дерзкий снимок. Многие подписчики положительно восприняли эпатажный поступок своего кумира и оценили его как смелый и ироничный. Такие комментаторы оставили под постом подобные отзывы: «Конфета, в мусоре все равно конфета!», «Поверь, мой Друг Никулинскому цирку: ты эту свалку превратила в Ювелирку!», «Молодец, что можешь так приколоться! С чувством юмора все в порядке», «Повеселили, Наталья, Спасибо! И за творчество спасибо!».

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 30 Июн 2018 в 5:13 PDT

Тем не менее, многие подписчики не обрадовались поступку певицы. Нашлись даже те, кто сравнил фотографию Глюк’oZы с теми кадрами, которые нередко публикует Анастасия Волочкова. «Скоро шпагаты будет показывать», «На самом деле ужас, с головой видимо плохо, смысл в этом фото с раздвинутыми ногами», «О чем ты думаешь, Наташа?», «Как-то не оригинально».