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Якубович сделал неожиданное признание
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Якубович сделал неожиданное признание 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Леонид Якубович практически не живет с женой. Об этом телеведущий рассказал в эфире шоу Первого канала «Честное слово».
По словам Якубовича, его жена проживает на даче в коттеджном поселке «Пенаты», что неподалеку от подмосковной Истры, а сам он живет в квартире в Москве.
72-летний ведущий «Поле чудес» объяснил это частыми съемками. По его словам, если они длятся по два-три дня, то ему приходится оставаться в столице.
«Обратно уже никак», — подчеркнул он.
Кроме того, Якубович рассказал, что еще совсем недавно сильно страдал из-за того, что весил 103 килограмма. Телеведущий признался, что в связи с этим ему даже установили сердечные стенты, то есть каркасы, которые вводят в артерию ради улучшения кровообращения, а избавиться от проблем с лишним весом ему помог спорт.
В первой половине июня стало известно, что Леонид Якубович похудел на 25 килограммов. Тогда телеведущий рассказал, что на сброс веса его мотивировало нежелание выглядеть как «жирное нечто» и стеснять этим жену и дочь.
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