Якубович сделал неожиданное признание

Леонид Якубович практически не живет с женой. Об этом телеведущий рассказал в эфире шоу Первого канала «Честное слово».

По словам Якубовича, его жена проживает на даче в коттеджном поселке «Пенаты», что неподалеку от подмосковной Истры , а сам он живет в квартире в Москве

72-летний ведущий «Поле чудес» объяснил это частыми съемками. По его словам, если они длятся по два-три дня, то ему приходится оставаться в столице.

«Обратно уже никак», — подчеркнул он.

Кроме того, Якубович рассказал, что еще совсем недавно сильно страдал из-за того, что весил 103 килограмма. Телеведущий признался, что в связи с этим ему даже установили сердечные стенты, то есть каркасы, которые вводят в артерию ради улучшения кровообращения, а избавиться от проблем с лишним весом ему помог спорт.

В первой половине июня стало известно, что Леонид Якубович похудел на 25 килограммов. Тогда телеведущий рассказал, что на сброс веса его мотивировало нежелание выглядеть как «жирное нечто» и стеснять этим жену и дочь.