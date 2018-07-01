Геннадий Малахов загнул сумму гонорара

Геннадий Малахов отказался сниматься на ТВ из-за маленького гонорара

— По телевидению я не скучаю, — говорит Геннадий Петрович. — Съемки — дело тяжелое. Мотаться туда-сюда — из Ростовской области в Москву — непросто. Я сейчас на пенсии, поэтому у меня все нормально. Я сам не напрашиваюсь в телевизор. Но предложения поступают регулярно. Года два назад телеканал «Россия» хотел меня позвать в новый проект Максима Галкина . Мы обговорили все тонкости, даже даты, когда начнутся первые съемки. Но потом я им сказал: «Ребята, я сто́ю вот столько-то». Назвал сумму своего гонорара, и они дали задний ход. А я не хочу дешевить. Сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится. Например, развиваю свой канал в интернете: зайдите в ютуб, там почти 780 различных видео. Мне интересно это. Я делаю свое дело так, как считаю нужным. Снимаю, выкладываю ролики, общаюсь с почитателями.

Зрители Малахова не забыли. Ежедневно ему пишут сотни людей. На недостаток внимания Геннадий Петрович не жалуется.

— Не сказал бы, что я уникальный, — продолжает Малахов. — Люди меня любят, потому что на телевидении нет такой программы о­здоровительного плана, в которой бы говорили доступным и простым языком. Мне даже те, кто получил академическое образование, в свое время признавались: «Геннадий Петрович, мы не можем говорить так, как вы. Нет-нет да и какой-нибудь термин вставим!»

Сейчас Малахов уделяет внимание своему здоровью. В день, когда было назначено наше интервью, телеведущий приехал в баню. А еще он много читает.

— Я сейчас читаю одну интересную книгу, там есть слово «необходимость», — улыбается телеведущий. — Так вот, по необходимости у меня для жизни все есть: два «Лексуса», на бензин хватает, ем я мало. Шиковать, например за границу выезжать, не могу. А что касается покушать, то здесь все нормально. Достаточно для того, чтобы жить.

Геннадий Петрович живет вместе с женой Ниной. С ней телеведущий вместе с 1981 года. Супруга для Малахова — самый верный друг и помощник во всех вопросах, в том числе и огородных. У Малаховых — большой участок земли.

— Землю нужно ценить, — считает Геннадий Петрович. — Посмотрите: каждое животное за свой участок, который его кормит, бьется до последнего. У меня 22 сотки земли, там большой сад. Хвойные деревья — сосны, можжевельник. У нас сегодня 32 градуса жары, а среди них прохладно. Кроме того, они выделяют целебные смолы, воздух пропитан ими. От огорода мы отказались. Жена сажает только зелень: петрушку, укропчик. Раньше картошку сажали, потом не стали. Если проблемы возникнут с питанием, возобновим традицию. А так у нас большой сад — черешня, яблони, абрикосы, вишни, груши. Меня сегодня мои подписчики попросили показать свой холодильник. У меня там все просто: помидорчики, огурчики, проросшая пшеница. Сегодня на завтрак ел творог. В обед — борщ с проросшей пшеничкой, жена сварила свежую картошечку с топленым маслом. Еще большую тарелку салата намял. Мяса поменьше ем — в пожилом возрасте оно тяжеловато переваривается. А еще жидкость пью до еды, чтобы она не мешала пищеварению.

Я много лет занимаюсь вопросами питания, — говорит Геннадий Малахов. — Не так давно собрал всю информацию от лучших врачей и целителей и выпустил отдельную книгу. Я уверен: те же фрукты и овощи нужно кушать по сезону. Тогда вероятность, что они обработаны чем-то для лучшего сохранения, гораздо меньше. У нас прошел недавно сезон черешни — все были довольны. Дети ели снизу, скворцы — сверху. А то, что не достали ни те, ни другие — жуки. Дерево у меня очень хорошее — всем хватило. Скоро пойдут первые арбузы. Но их я, кстати, есть не советую. Наверняка они чем-то нахимичены, чтобы быстрее вызрели. Лучше их есть с середины июля и весь август.