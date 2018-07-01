Фото: рэпера XXXTentacion похоронили в грандиозном мавзолее

Публикация от @cleo_ohsojazzy 30 Июн 2018 в 1:59 PDT Джасея Дуэйна Онфроя забудут еще не скоро. Юный афроамериканец выпустил первый альбом в 2017-м и сразу же покорил американские музыкальные чарты. Вторая пластинка вышла в марте этого года. А 18 июня его убил неизвестный.

XXXTentacion можно перевести как «порноискушение». Онфрой был трудным ребенком, регулярно попадал в передряги и даже не окончил школу. Однако для рэпера это скорее преимущество — клипы к его песням на YouTube просмотрены миллионы раз.

Убийцу пока не нашли, однако американская полиция уже арестовала первого подозреваемого. До сих пор не понятен мотив убийцы, вполне возможно, что нападение было едва ли не случайным, а злоумышленник просто хотел ограбить молодого парня в роскошном спорткаре.

Мать XXXTentacion опубликовала в Instagram снимок с мавзолеем Онфроя. Сооружение вышло грандиозное, рядом видны огромные охапки цветов. Церемония прощания прошла в закрытом режиме в этот четверг, 28 июня, во Флориде.