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Рэпера XXXTentacion похоронили в грандиозном мавзолее
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Фото: рэпера XXXTentacion похоронили в грандиозном мавзолее 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Джасея Дуэйна Онфроя забудут еще не скоро. Юный афроамериканец выпустил первый альбом в 2017-м и сразу же покорил американские музыкальные чарты. Вторая пластинка вышла в марте этого года. А 18 июня его убил неизвестный.

Публикация от @cleo_ohsojazzy

XXXTentacion можно перевести как «порноискушение». Онфрой был трудным ребенком, регулярно попадал в передряги и даже не окончил школу. Однако для рэпера это скорее преимущество — клипы к его песням на YouTube просмотрены миллионы раз.
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Убийцу пока не нашли, однако американская полиция уже арестовала первого подозреваемого. До сих пор не понятен мотив убийцы, вполне возможно, что нападение было едва ли не случайным, а злоумышленник просто хотел ограбить молодого парня в роскошном спорткаре.
Мать XXXTentacion опубликовала в Instagram снимок с мавзолеем Онфроя. Сооружение вышло грандиозное, рядом видны огромные охапки цветов. Церемония прощания прошла в закрытом режиме в этот четверг, 28 июня, во Флориде.
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