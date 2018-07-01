Бузову распекли за провал на концерте

Бузову распекли за ужасающий провал на концерте

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Июн 2018 в 5:11 PDT Фанаты распекли Ольгу Бузову за ужасающий, по их мнению. вокал, который она показала на очередном концерте. Видео с выступления опубликовала сама певица.

Пока многочисленные музыкальные эксперты и специалисты от мира шоу-бизнеса силятся разгадать секрет феномена популярности Ольгу Бузовой, сама певица продолжает радовать своих поклонников все новыми и новыми выступлениями. При этом, как отмечают восторженные фанаты, каждый выход звезды на сцену превращается в яркое красочное шоу.

Однако даже самые преданные любители хитов Ольги Бузовой, не жалеющие эпитетов для описания хореографии певицы и подтанцовки, а также общей аранжировки композиций, о вокальных данных певицы высказываются весьма осторожно. Это не мешает самой восходящей звездочке российской эстрады делится на своей странице в Instagram роликами, где прекрасно слышно, как она поет на самом деле.

Впрочем, большинство таких роликов появляются в разделе "сторис" и без следа исчезают спустя 24 часа после публикации. Однако за это время насладиться настоящим голосом своего кумира может большая часть ее подписчиков. И очередное видео с концерта Ольги Бузовой в Рязани сильно потрясло людей с тонким слухом.

За счет расположения оператора зрители смогли услышать настоящий голос певицы. И это, по мнению некоторых услышавших, жуткий провал. Якобы Ольга Бузова на самом деле поет низким голосом и ужасно фальшивит.

Примечательно, что на своей странице в Instagram Бузова выложила еще одно видео с прошедшего концерта, однако там большую часть песни за нее поет зал. "Зал поет лучше! Вас, Ольга еле слыщно))))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред)", — охарактеризовал увиденное один из комментаторов.