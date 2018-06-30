«Я врала про Сашу»: жена Кержакова призналась в клевете

Жена бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова призналась, что публично оклеветала супруга, заявив о том, что он якобы запрещает ей видеться с сыном. Также она рассказала о своей наркотической зависимости. По словам девушки, к проблемам в жизни ее привела смерть отца.

Жена бывшего футболиста сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга Александра Кержакова Милана призналась в клевете на мужа, а также в наркотической зависимости.

«Друзья, я хочу признаться во всем. Саша забрал нашего ребенка к себе домой, потому что я четыре с половиной месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, а я лечилась от наркомании.

Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время как я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит», — написала Кержакова в своем инстаграме.

По словам девушки, огромную помощь в сложившейся ситуации ей оказывала Яна Рудковская , музыкальный продюсер и супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко

«Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она — как и еще несколько человек — очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни, — рассказала Милана. — Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он — негодяй. Хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть».

В завершении собственного послания Кержакова заявила, что до окончательного выздоровления ее ребенку лучше жить с Александром, а также извинилась за клевету в адрес близких людей.

«Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не поправлюсь, Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль, что в порыве эмоций я всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали, — заключила девушка под фотографией с Кержаковым и своим ребенком. — Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, которая единственная поддержала Сашу и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца».

Напомним, что ранее Милана обвинила Кержакова в том, что он забрал их общего сына и запрещает с ним видеться. Данное заявление было сделано девушкой спустя всего полтора месяца после известия о расставании пары.

«К сожалению, ситуация сейчас такова, что я не могу видеть своего сына. Моего ребенка у меня забрали. И сделал это мой пока еще действующий муж, — заявила Милана своим подписчикам. — Он не дает мне никаких контактов и связей с сыном, ничем это не аргументируя и не объясняя. Я понимаю, что ситуация повторяется, я стала ее заложником. Понимаю, что я, наверно, делала какие-то поступки в жизни своей неправильно, и теперь я пожинаю эти плоды.

Я разговаривала с ним, потому что хотела увидеть ребенка пару дней назад — приезжала к его дому, но супруг ответил, что ему нужны справки о том, что я вменяемая. Без этого дать увидеться с моим ребенком он мне не позволит. Но мне нечего предоставлять. Я не знаю, о чем идет речь».

Кроме того, она заявила о намерении подать на развод.

«Я сейчас подаю на развод и, естественно, в ходе этого процесса место проживания ребенка будет определено со мной. Но это не гарантирует, что мне отдадут сына, — сообщила среди прочего Кержакова. — В суд документы о разводе еще не поданы, не знаю, что делать. Я не знаю, к каким идти врачам, потому что я вменяемый человек, и не знаю, что от меня требуется. Я не прошу, чтобы ребенок со мной проживал, я просто хочу его видеть».

Отметим, что Милана является дочерью бывшего сенатора Вадима Тюльпанова , погибшего в апреле минувшего года, причем ребенок Кержаковой появился на свет всего спустя пару дней после смерти ее отца. В браке с экс-футболистом сборной России девушка состоит с 2015 года.