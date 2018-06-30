Кержаков ответил оклеветавшей его супруге

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков обещал своей жене Милане помощь и поддержку. Это случилось после того, как она рассказала, что лечится от наркозависимости и выдумала историю с похищением их сына.

«Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всём! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!» — написал Кержаков в своём Instagram.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 30 Июн 2018 в 8:03 PDT

Милана Кержакова написала на странице Instagram, что злоупотребляла наркотиками и алкоголем, а затем четыре с половиной месяца была под наблюдением врачей.

»Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь, потом …», написала она.