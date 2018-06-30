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Кержаков ответил оклеветавшей его супруге
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Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами

Кержаков ответил оклеветавшей его супруге 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков обещал своей жене Милане помощь и поддержку. Это случилось после того, как она рассказала, что лечится от наркозависимости и выдумала историю с похищением их сына.
«Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всём! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!» — написал Кержаков в своём Instagram.
Милана Кержакова написала на странице Instagram, что злоупотребляла наркотиками и алкоголем, а затем четыре с половиной месяца была под наблюдением врачей.
»Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь, потом …», написала она.
Отец Миланы, бывший сенатор от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов, умер незадолго до рождения ее сына Артемия.
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