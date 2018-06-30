Названы желающие взять в жены Бузову 

Одним из претендентов на руку и сердце Бузовой стал миллионер Евгений Назаров, заработавший состояние в банковской сфере, но сейчас занимающийся криптовалютой. Он также много путешествует и проводит тренинги о том, как заработать деньги.
Участником шоу также стал бизнесмен Денис Лебедев, возглавляющий завод по производству сыра в России. Ранее он не был публичным человеком. Отмечается, что он предпочтет рыбалку и от дых за городом путешествиям за границу.
Напомним, в мае певица Ольга Бузова получила звание самой стильной женщины России на премии Topical Style Awards 2018, которую основала «Мисс Вселеная — 2002» Оксана Федорова.
Ранее Ольга Бузова заявила о завершении семилетних отношений.