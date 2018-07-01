На шоу «Давай поженимся» случился скандал

Дизайнер устроила грязный скандал на съемках «Давай поженимся»

Дизайнер из Екатеринбурга Ольга Городецкая устроила грязный скандал в студии шоу "Давай поженимся", накинувшись с обвинениями на потенциального жениха. Теперь девушку зовут принять участие в программе во второй раз.

Зрители все чаще жалуются, что российское телевидение стало производить меньше по-настоящему интересных программ, зато регулярно поставляет общественности свежие скандалы. Одни говорят, что это свидетельство упадка в отрасли, другие же уверены, что только так и можно выжить в современном мире.

Как бы то ни было, зрители программы "Давай поженимся", в которой одинокие люди должны находить свои вторые половинки, стали свидетелями очередных разборок перед камерами. Инициатором выяснений отношений стала дизайнер из Екатеринбурга Ольга Городецкая.

Девушка пришла в студию, чтобы побороться за сердце 34-летнего владельца инвестиционной компании Дмитрия, живущего в Лос-Анджелесе . Однако оказавшись с ним лицом к лицу она не стала пытаться понравиться кавалеру. Наоборот, вывалила на него все свои претензии.

Публикация от designer Olga Gorodetskaya (@olga_gorodetskaya1) 29 Июн 2018 в 4:15 PDT Дизайнера возмутил тот факт, что на программу предприниматель пришел со своими бывшими возлюбленными. "Когда ты мужик, тебе бывшие телки не нужны", — заявила девушка. Позже она объяснила свою вспышку гнева. "Мужики в нашей жизни вымерли. Приходят на такие шоу ради хайпа и пиара, отчего такие шоу теряют свою суть", — цитирует URA.Ru Ольгу Городецкую.

Она добавила. что на участие в программе решилась ради эксперимента. А столь яркое выступление не прошло мимо создателей шоу. Теперь дизайнера зовут принять участие в съемках еще раз. На этот раз ей не придется бороться за мужское внимание, ведь она станет главной героиней выпуска и будет выбирать из трех претендентов.