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Кержакова сделала шокирующее признание
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«Ребенку лучше быть с Сашей»: Шокирующее признание жены Кержакова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram/milana_kerzhakova
Жена Александра Кержакова Милана сделала шокирующее заявление. Девушка призналась, что оклеветала футболиста.
"Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике", — написала Милана в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.ред.).
По словам девушки, ее сын был с нянями, пока она лечилась от наркомании. Милана отметила, что к пагубной привычке пристрастилась после смерти отца. "Сначала был алкоголь, потом …, Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое наверное не один мужчина не выдержит", — откровенно сказала Кержакова.
Справиться с горем Милане помогала Яна Рудковская, продюсер давала мудрые советы. Но Кержакова обманывала Рудковскую и от всех скрывала свою зависимость. "Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он -негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации которая есть", — призналась девушка.
Милана осознала, что пока окончательно не излечится, ей не стоит забирать ребенка себе. "Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от Вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали", — отметила Кержакова.
Озарение пришло к девушке после того как она увиделась со своим сыном. "Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, и которая единственная поддержала Сашу, и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца", — написала Милана.
В заключении Кержакова пообещала, что обязательно выкарабкается и вернется к нормальной жизни. "Я хочу быть сильной, наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня", — резюмировала она.
Напомним, вокруг семейной жизни российского футболиста Александра Кержакова разгорелся крупный скандал. Жена спортсмена обвинила его практически в похищении ребенка.
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