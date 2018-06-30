Кержакова сделала шокирующее признание

«Ребенку лучше быть с Сашей»: Шокирующее признание жены Кержакова

"Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике", — написала Милана в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.ред.).

По словам девушки, ее сын был с нянями, пока она лечилась от наркомании. Милана отметила, что к пагубной привычке пристрастилась после смерти отца. "Сначала был алкоголь, потом …, Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое наверное не один мужчина не выдержит", — откровенно сказала Кержакова.

Справиться с горем Милане помогала Яна Рудковская , продюсер давала мудрые советы. Но Кержакова обманывала Рудковскую и от всех скрывала свою зависимость. "Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он -негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации которая есть", — призналась девушка.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT Милана осознала, что пока окончательно не излечится, ей не стоит забирать ребенка себе. "Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от Вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали", — отметила Кержакова.

Озарение пришло к девушке после того как она увиделась со своим сыном. "Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, и которая единственная поддержала Сашу, и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца", — написала Милана.

В заключении Кержакова пообещала, что обязательно выкарабкается и вернется к нормальной жизни. "Я хочу быть сильной, наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня", — резюмировала она.

Напомним, вокруг семейной жизни российского футболиста Александра Кержакова разгорелся крупный скандал. Жена спортсмена обвинила его практически в похищении ребенка.