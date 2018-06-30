Хейтеры набросились на Волочкову за фото с ребенком

Волочкова спрятала полуобнаженную грудь за ребенка в Туле

Данный поступок экс-балерины, попавший на фото во время благотворительного концерта, не остался незамеченным со стороны общественности.

Как видно на фотографии, опубликованной Анастасией Волочковой в Instagram, она позирует с девочкой из местного танцевального коллектива. Причем, наряд Волочковой более чем провокационный — прозрачные топик и юбка, украшенные неким подобием цветочков.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 30 Июн 2018 в 3:35 PDT

В итоге пользователи сети раскритиковали балерину за то, что она сфотографировалась с ребенком в столь постыдном наряде.

— Чему они [дети] могут от нее научиться… Это позор и срам! Обратите внимание хоть кто-нибудь! Крик души! — написал один из комментаторов.

Затем поклонники Волочковой принялись защищать своего кумира, объясняя, что, несмотря на любовь к подобным нарядам, сама Волочкова — очень добрый и отзывчивый человек. После этого в дискуссию вмешалась сама «виновница» перепалки, поблагодарив своих фанатов за поддержку.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Волочкова раздвинула ноги на яхте посреди Москвы . Скандальная балерина опубликовала в Instagram очередную публикацию со шпагатом, но подписчики не оценили.