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Поклонники подняли Бэкхем на смех
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Странное ночное селфи Виктории Бэкхем вызвало насмешки 

Teleprogramma.pro 30 июня 2018
Фото: Instagram
Далеко не все поклонники впечатлились полуночным видом звезды.
Экс-участница Spice Girls, супруга Дэвида Бэкхема, бизнесвумен и просто икона стиля Виктория Бэкхэм ночью опубликовала в Инстаграме новую фотографию. На ней леди предстает в "домашнем" (но от того не менее сексуальном) виде: халат и полотенце на голове.
"Спокойной ночи", — написала Виктория своим поклонникам, очевидно, намекая на то, что она и сама готова отойти ко сну после душа.
Бывшей "перчинке" написали множество комплиментов: "Всегда потрясающая!", "Невероятная Виктория", "Как же теперь уснуть?", "Боже, ты безупречна" и т.д. Но далеко не все подписчики остались в восторге. Многие нашли фотографию "странной", а еще — неправдоподобной. По мнению таких комментаторов, "безупречность" Бэкхем заключается в большом количестве тонального крема, слое губной помады и нарощенных ресницах. Все это выглядит совсем не по-домашнему.
"Ты что, ляжешь в постель при полном параде?", "Мейк-ап на подушке…", "И тебе спокойной ночи — со всем этим мейком", "Вот бы у меня тоже макияж не смывался после душа", — разочарованно писали Виктории фанаты.
Совсем недавно Виктория Бэкхем побывала на благотворительном балу Элтона Джона, где произвела впечатление своим цветущим видом. Также она вместе с супругом побывала в Калининграде, на ЧМ-2018, где ее супруг Дэвид Бэкхем находился с неофициальным визитом.
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