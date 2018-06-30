Поклонники подняли Бэкхем на смех

Странное ночное селфи Виктории Бэкхем вызвало насмешки

Далеко не все поклонники впечатлились полуночным видом звезды.

Экс-участница Spice Girls, супруга Дэвида Бэкхема , бизнесвумен и просто икона стиля Виктория Бэкхэм ночью опубликовала в Инстаграме новую фотографию. На ней леди предстает в "домашнем" (но от того не менее сексуальном) виде: халат и полотенце на голове.

"Спокойной ночи", — написала Виктория своим поклонникам, очевидно, намекая на то, что она и сама готова отойти ко сну после душа.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 28 Июн 2018 в 12:46 PDT

Бывшей "перчинке" написали множество комплиментов: "Всегда потрясающая!", "Невероятная Виктория", "Как же теперь уснуть?", "Боже, ты безупречна" и т.д. Но далеко не все подписчики остались в восторге. Многие нашли фотографию "странной", а еще — неправдоподобной. По мнению таких комментаторов, "безупречность" Бэкхем заключается в большом количестве тонального крема, слое губной помады и нарощенных ресницах. Все это выглядит совсем не по-домашнему.

"Ты что, ляжешь в постель при полном параде?", "Мейк-ап на подушке…", "И тебе спокойной ночи — со всем этим мейком", "Вот бы у меня тоже макияж не смывался после душа", — разочарованно писали Виктории фанаты.