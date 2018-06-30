«Афродита»: Рудова показала жаркое видео из бассейна

«Афродита»: Наталья Рудова показала жаркое видео из бассейна

Актриса в очередной раз спровоцировала поклонников на комплименты и зависть.

Актриса Наталья Рудова , получившая широкую известность после выхода на экраны сериала «Татьянин день», очень любит демонстрировать интернет-пользователям свои прелести. Зачастую, она делится весьма провокационными видео. Так на днях звезда опубликовала небольшой ролик, в котором невидимый партнер задает ей вопрос: «Наташа, ты, правда, беременна?». Девушка отвечает положительно, но в очень отрицательной форме.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 28 Июн 2018 в 11:55 PDT

А сегодня в Instagram Натальи появилось откровенное видео в купальнике. Звезда соблазнительно выныривает из бассейна, демонстрируя свои точеные формы. При этом свой пост актриса подписала не менее провокационно: «Я просто люблю себя. И вам советую».

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 29 Июн 2018 в 7:52 PDT

«Безумно красивая», «Афродита», «Шикарна», «Продолжай хорошо получается», «Не поняла, кого любить, вас или себя?», «Посмотрела на себя, не очень-то получается», «Сколько завистников, даже читать противно. Вы самая лучшая и живете в кайф, так держать», «Золотые слова», — написали звезде поклонники.