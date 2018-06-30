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«Я люблю тебя»: Бузова нашла замену Тарасову
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«Я люблю тебя»: Бузова нашла замену Тарасову 

Дни.ру 30 июня 2018
Фото: Anatoly Lomohov/GLOBAL LOOK press
Ольга Бузова на весь мир сделала признание в любви. Заявление певицы опубликовано на ее странице в Instagram.
"Я люблю тебя", — гласит подпись к видео, которое разместила Бузова. Это высказывание дало новые поводы для слухов.
Судя по кадрам, на недавней вечеринке, выпив бокал шампанского, певица отбросила смущение и стала отрываться. Оля танцевала, подпевая, хиту Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Внезапно Бузова остановилась и отправила в камеру воздушный поцелуй, после чего произнесла "я люблю тебя".
Признание телеведущей шокировало народ. Сплетни об интрижке с Киркоровым многие просто не принимали в серьез, но после такого откровения, даже самые заядлые скептики задумались. Фанаты же Оли выдохнули с облегчением, наконец-таки их любимица забыла изменщика Тарасова и с головой окунулась в новые отношения.
Скрин Instagram
Как писали Dni.Ru, дружба Киркорова и Бузовой длится уже несколько месяцев. Если на публичном мероприятии встречаются Ольга и Филипп, будьте уверены — весь вечер они будут обниматься, целоваться и осыпать друг друга комплиментами. Однако официально свои отношения звезды не комментируют.
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