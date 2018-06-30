«Похабщина»: Галкина затравили за танец с детьми

Галкина растерзали за похабный танец перед детьми

Телеведущий и юморист Максим Галкин ушел в полный отрыв на закрытой вечеринке. Шоумен так разбушевался, что даже станцевал на столе.

Зажигательный танец комика сняли на видео. Галкин, посмотрев получившиеся кадры, пришел в восторг и поделился ими с поклонниками.

"А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои танцы. Я с утра уже бы так не смог", — подписал видео юморист.

На кадрах Галкин под диджейский сет скачет по столу, широко расставив ноги. В некоторые моменты юморист размахивает руками и трясет головой. Большой акцент "танцор" сделал на свою паховую область.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 29, 2018 at 9:37am PDT

Фанаты телеведущего сочли, что номер получился довольно пошлым.

"Не для детского утренника танцы", "Похабщина", "Детское день рождение как всегда удалось. Наши детские праздники веселей чем взрослые почему-то", "Да просто хам что это танцы? Совсем стыд потерял", — написали они в комментариях к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Однако большая часть народа в восторге от своего любимца.