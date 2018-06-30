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Исхудавший Кобзон встревожил россиян на похоронах
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Исхудавший Кобзон встревожил россиян на похоронах поэта 

Рамблер 32 минуты назад
Присутствовавшие на похоронах поэта Андрея Дементьева отметили болезненный вид певца и депутат Госдумы Иосифа Кобзона, который приехал проститься с другом в зал имени Чайковского. На похоронах он находился рядом со вдовой Дементьева Аллой Пугач, говорил ей слова поддержки,
«Дни.ру».
Дойти до гроба ему помог охранник. Кобзон передвигается с трудом и сильно исхудал.
«Как горько, что мы не встретимся больше дома у нас, у Коганов, у Церетели. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни — Дом поэзии в Твери», — сказал он.
Уже много лет Кобзон борется с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько операций, в том числе удаление мочевого пузыря, выезжал на лечение в Германию и Италию.
Поэт Андрей Дементьев умер 26 июня. Он скончался на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Дементьев был автором многих известных песен, в том числе и входящих в репертуар Иосифа Кобзона.
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