Исхудавший Кобзон встревожил россиян на похоронах поэта

Присутствовавшие на похоронах поэта Андрея Дементьева отметили болезненный вид певца и депутат Госдумы Иосифа Кобзона , который приехал проститься с другом в зал имени Чайковского. На похоронах он находился рядом со вдовой Дементьева Аллой Пугач, говорил ей слова поддержки,

«Дни.ру».

Дойти до гроба ему помог охранник. Кобзон передвигается с трудом и сильно исхудал.

«Как горько, что мы не встретимся больше дома у нас, у Коганов, у Церетели. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни — Дом поэзии в Твери», — сказал он.

Италию. Уже много лет Кобзон борется с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько операций, в том числе удаление мочевого пузыря, выезжал на лечение в Германию

Поэт Андрей Дементьев умер 26 июня. Он скончался на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Дементьев был автором многих известных песен, в том числе и входящих в репертуар Иосифа Кобзона.