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Макаревич обратился к карельским силовикам
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Макаревич пригрозил карельским силовикам
Макаревич пригрозил карельским силовикам

Макаревич пригрозил силовикам адом за преследование правозащитника Дмитриева 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева. Видео опубликовано на YouTube.
≥≥ Макаревича насмешила «поднявшаяся волна говна»
Музыкант призвал силовиков «отстать от человека».
«Ребят, ну не позорьтесь вы. Не роняйте свое человеческое и профессиональное достоинство. Вы же в аду гореть будете», — заявил он.
Ранее главу карельского отделения «Мемориала» обвинили в изготовлении детской порнографии. Суд оправдал Дмитриева по этой статье. После этого прокуратура обжаловала решение, но обвинения все равно были сняты.
Вскоре против Дмитриева возбудили новое уголовное дело: его заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Правозащитника арестовали на два месяца.
По мнению адвоката Виктора Ануфриева, новое дело — это фарс. Он заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее.
«Я уверен, что это так же развалится», — добавил адвокат.
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Комментарии16  Ещё 1 источник 
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