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Пугачева задрала ногу: как звезды болели за Россию
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Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания — Россия 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram
Кажется, чудеса случаются. В нашу сборную мало кто верил, называли ее самой слабой за всю историю. Но в итоге подопечные Станислава Черчесова не только вышли из группы, но и оказались в четвертьфинале. В драматической, тяжелой борьбе она выгрызли победу у испанцев. Звезды эстрады и кино болели за российскую команду вместе со всей страной.
Алла Пугачева с семьей, судя по последним публикация, отдыхает на море. Но, разумеется, главная семья страны бросила водные и солнечные процедуры, чтобы болеть за матч, который войдет в историю футбола. Когда стало ясно, что Россия победила, радости примадонны и ее мужа не было предела. 69-летняя певица скакала на одной ножке, а Галкин прыгал до потолка.
"Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперед!", — написал юморист на своей странице в социальной сети Instagram.
Предыдущий муж Пугачевой Филипп Киркоров с семьей отдыхает в Лос-Анджелесе. Но и там поп-король бросил все дела, чтобы болеть за Россию.
"Эмоции зашкаливают на все 100 процентов! HERO! Поздравляю НАШУ СБОРНУЮ! Горжусь быть русским, особенно сейчас вдали от России!ВПЕРВЫЕ РОССИЯ В 1/4 финала ЧМ ПО ФУТБОЛУ!", — написал главный болгарин российской эстрады.
Вечный соперник Киркова Николай Басков следил за игрой на итальянском Капри.
"Это просто очешуенно! Россия — только вперед! У меня просто нет слов! Меня перепеполняют эмоции от того, что Россия вышла в одну четвертую финала. Пора отращивать усы, и глядишь — наши выиграют", — говорит Коля.
На радостях он отправился на шопинг. Кстати, напомним, что в случае победы российской сборной на этом чемпионате, Басков обещал жениться на Виктории Лопыревой.
Данила Козловский после финального свистка заявил: "Я верил, чувствовал и знал. Знал, что эти ребята способны удивить самих себя и страну, — это они и сделали. То, как они играли, боролись и что нам подарили, — это просто слезы. Со мной рядом сидели люди, и мы все плакали, потому что это великое счастье. Убежден, что это не случайно. Это огромная работа, вера в себя, свой талант, свою страну. Они потом вышли в центр поля и показали — мы играем для вас". "Когда я это увидел, сразу потекли слезы, потому что они действительно играют за нас. Немного успокоился, когда забил Дзюба, но дальше начался корвалол. Но я чувствовал, что если дойдем до серии пенальти, то у нас есть капитан — Игорь Акинфеев. Игорь, спасибо тебе. Это просто герой, какой-то космонавт. Спасибо ему", — сказал актер в эфире телеканала "Россия-1".
"Ура, мы выиграли!" — ликует певец Александр Малинин. Он — болельщик с многолетним стажем, но такого подвига от родной сборной не ожидал.

Урааааааа! Мы выиграли!

Публикация от  Александр Малинин (@alexandr_malinin)

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова решила присоединиться к празднику болельщиков в центре столицы.
"Такой день, а флага дома нет. Хоть майку нашла правильную. Еду отмечать! Увидимся в Москве", — сообщила Захарова.

Что творится в Москве!

Публикация от  Maria Zakharova (@mzakharovamid)

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Комментарии7  Ещё 2 источника 
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