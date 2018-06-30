Ещё
Умер Павел Сухих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер мультипликатор и комиксист Хихус 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Российский художник-мультипликатор и комиксист Павел Сухих, более известный как Хихус, умер от рака. Об этом сообщил в Facebook его друг Сергей Кузнецов.
«Израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко. Вечная память», — написал он.
Как отмечает Znak.com, Хихусу было 50 лет. Из информации на его странице в Facebook следует, что в последние годы художник жил в Израиле.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии6  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В элитном московском вузе совершено нападение8
Россиян обязали платить за дождь452
Меркель проиграла: правые делят Европу109
В Сети возмутились поступком Урганта и Слепакова127
Россиян предупредили об опасности на известном курорте33
Видео
00:58
На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма
Украина В мире
00:39
Суд с Украиной: «Газпром» увидел трибунал
Компании Статьи
01:15
«Дулю показать?» Киев признал бессилие против России
Армия Конфликты
02:51
Исхудавший Кобзон встревожил россиян на похоронах
Шоу-бизнес
01:00
Бузова крупно подставилась перед Киркоровым
Шоу-бизнес
03:59
Россиян обязали платить за дождь
Экономика Личный счет
03:53
Комик разыграл Трампа
В мире США
01:48
Трамп допустил признание Крыма российским
В мире
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение