Умер Павел Сухих

Умер мультипликатор и комиксист Хихус

Российский художник-мультипликатор и комиксист Павел Сухих, более известный как Хихус, умер от рака. Об этом сообщил в Facebook его друг Сергей Кузнецов.

«Израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко. Вечная память», — написал он.