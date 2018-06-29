Певица сделала заявление после похищения дочери

Участница «Голоса» намерена лишить мужа родительских прав после попытки кражи их общей дочери

Оперная певица Светлана Феодулова до сих пор не может поверить в случившееся. Женщина намерена подавать в суд на экс-супруга, чтобы добиться лишения его родительских прав.

После участия в шоу «Голос» у Светланы начались проблемы в личной жизни. Она подала на развод со своим мужем. На днях артистка встретилась с ним в торговом центре, чтобы он мог пообщаться с дочерью. Мужчину так сильно переполняли эмоции, что он схватил ребенка и попытался убежать из заведения, но его, к счастью, остановили.

«Час они играли и общались, но Сонечка периодически и к маме хотела, и чувствовала какое-то напряжение. Возможно, это было связано с тем, что они месяц не виделись. Только месяц, а не семь, как он говорит. Ему помогали в краже ребенка трое мужчин: двое меня удерживали, один ждал снаружи», — рассказывает Светлана. Феодулова до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Певица намерена обратиться в суд и потребовать, чтобы ее экс-супруга лишили родительских прав. Она утверждает, что происходящее негативно сказывается на психологическом состоянии девочки, которая страдает синдромом Дауна. «Наверное, я сама недостаточно подготовилась к этой встрече в плане безопасности, охраны и так далее. Я не понимаю, как так можно поступать с ребенком, и со мной, и с людьми», — поделилась Феодулова.

Она также отметила, что раньше пыталась сделать все для того, чтобы сохранить нормальные отношения отца и дочки, однако теперь Светлана будет настаивать на прекращении их общения, — сообщает РЕН-ТВ.