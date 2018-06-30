Ещё
«Женщина без возраста». Валерия восхитила фанатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

«Женственная и утонченная!»: эффектная Валерия удивила стройностью 

Teleprogramma.pro 30 июня 2018
Фото: Instagram
50-летняя Валерия наслаждается долгожданным отпуском в компании супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина
В свои 50 лет певица Валерия может позволить себе наряды, которые преобладают в гардеробе подростков и еще совсем юных девушек, благодаря стройно и грациозной фигуре. Поклонники артистки не раз восхищались природными данными певицы и ее невероятным вокалом. Как мама троих уже взрослых детей: 25-летней Анны, 24-летнего Артемия и 19-летнего Арсения — Валерия тщательно следит за рационом всей семьи. Поддерживать фигуру в тонусе певице помогают ежедневные тренировки, диеты и сбалансированное питание. Артистка занимается йогой, под ее неусыпным контролем лишний вес сбросил и Иосиф Пригожин.
В одном из своих интервью Валерия призналась, что мечтала подарить третьему мужу общего ребенка, однако певица так и не смогла родить. Большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дмитрий и Елена Маликовы — обращались к суррогатному материнству.
На одном из последних снимков Валерия удивила поклонников стройностью, выбрав нежно-розовое платье-макси, босоножки в тон наряду, легкий кардиган и золотую сумочку. Образ получился легким и летним.
«Как Вам идет этот цвет! Вы такая женственная и утонченная!», «Италия, готова туда возвращаться снова и снова», «Лерочка, какая же вы красотка! Женщина, настоящая!», «Шикарное платье! вам очень идут светлые тона», «Ну прямо сказочная красота смотрю, и мне тоже хочется туда», «Валерия, какая вы красивая. Вот возраст это точно не к вам. Вы женщина без возраста!» — отметили поклонники.
Teleprogramma.pro: последние новости
Елена Ксенофонтова выиграла суд против гражданского мужа «Что у нее в голове?»: Волочкову критикуют за прыжки через костер Татьяна Васильева показала стройную фигуру в купальнике
Комментарии7  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»71
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа352
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение