«Женщина без возраста». Валерия восхитила фанатов

50-летняя Валерия наслаждается долгожданным отпуском в компании супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина
В свои 50 лет певица Валерия может позволить себе наряды, которые преобладают в гардеробе подростков и еще совсем юных девушек, благодаря стройно и грациозной фигуре. Поклонники артистки не раз восхищались природными данными певицы и ее невероятным вокалом. Как мама троих уже взрослых детей: 25-летней Анны, 24-летнего Артемия и 19-летнего Арсения — Валерия тщательно следит за рационом всей семьи. Поддерживать фигуру в тонусе певице помогают ежедневные тренировки, диеты и сбалансированное питание. Артистка занимается йогой, под ее неусыпным контролем лишний вес сбросил и Иосиф Пригожин.
В одном из своих интервью Валерия призналась, что мечтала подарить третьему мужу общего ребенка, однако певица так и не смогла родить. Большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дмитрий и Елена Маликовы — обращались к суррогатному материнству.
На одном из последних снимков Валерия удивила поклонников стройностью, выбрав нежно-розовое платье-макси, босоножки в тон наряду, легкий кардиган и золотую сумочку. Образ получился легким и летним.
«Как Вам идет этот цвет! Вы такая женственная и утонченная!», «Италия, готова туда возвращаться снова и снова», «Лерочка, какая же вы красотка! Женщина, настоящая!», «Шикарное платье! вам очень идут светлые тона», «Ну прямо сказочная красота смотрю, и мне тоже хочется туда», «Валерия, какая вы красивая. Вот возраст это точно не к вам. Вы женщина без возраста!» — отметили поклонники.