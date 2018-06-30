«Женщина без возраста». Валерия восхитила фанатов

«Женственная и утонченная!»: эффектная Валерия удивила стройностью

50-летняя Валерия наслаждается долгожданным отпуском в компании супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина

В свои 50 лет певица Валерия может позволить себе наряды, которые преобладают в гардеробе подростков и еще совсем юных девушек, благодаря стройно и грациозной фигуре. Поклонники артистки не раз восхищались природными данными певицы и ее невероятным вокалом. Как мама троих уже взрослых детей: 25-летней Анны, 24-летнего Артемия и 19-летнего Арсения — Валерия тщательно следит за рационом всей семьи. Поддерживать фигуру в тонусе певице помогают ежедневные тренировки, диеты и сбалансированное питание. Артистка занимается йогой, под ее неусыпным контролем лишний вес сбросил и Иосиф Пригожин.

На одном из последних снимков Валерия удивила поклонников стройностью, выбрав нежно-розовое платье-макси, босоножки в тон наряду, легкий кардиган и золотую сумочку. Образ получился легким и летним.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 1 Июл 2018 в 11:40 PDT