Лепс повздорил с пассажиром в аэропорту

Лепс рассказал о драке в «Шереметьево»

Инцидент произошел еще три месяца назад, однако получил огласку лишь сейчас.

Конфликт с одним из пассажиров «Шереметьево» начался с взаимных оскорблений и перешел в небольшую потасовку.

«Нормально все закончилось. Он мне что-то сказал, я — ему. Я ушел на улицу, а ему жена запретила», — цитирует Лепса издание Starhit.

В разговоре с Бастой певец также признался, что в молодости всегда выходил на сцену в нетрезвом состоянии.