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Лепс повздорил с пассажиром в аэропорту
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Лепс рассказал о драке в «Шереметьево» 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Григорий Лепс устроил драку с пассажиром в аэропорту «Шереметьево». Об этом артист рассказал рэперу Басте в его Youtube-шоу Gazlive.
Инцидент произошел еще три месяца назад, однако получил огласку лишь сейчас.
Конфликт с одним из пассажиров «Шереметьево» начался с взаимных оскорблений и перешел в небольшую потасовку.
«Нормально все закончилось. Он мне что-то сказал, я — ему. Я ушел на улицу, а ему жена запретила», — цитирует Лепса издание Starhit.
В разговоре с Бастой певец также признался, что в молодости всегда выходил на сцену в нетрезвом состоянии.
«А сейчас на моей памяти только два выступления, когда я был выпивший», — сказал артист.
Комментарии19  Ещё 5 источников 
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