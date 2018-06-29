Светлана Светличная рассказала о тяжелой травме

78-летняя Светлана Светличная призналась, что «еле ходит»: травмированная еще в школьные годы коленка начала сильно беспокоить.

В интервью изданию «Дни.ру» актриса посетовала, что из-за больной ноги ей даже пришлось отменить запланированную поездку на море.

«Хотела поехать с правнучкой в любимую Турцию, да какое там — еле хожу. В это время хочу показаться хорошему врачу», — сказала Светличная.

При этом на церемонии открытия Московского фестиваля цветов Светличная появилась в дерзком мини. Когда-то актриса обещала, что будет носить короткие юбки даже когда ей будет 80.