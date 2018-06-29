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Суд решил судьбу Цымбалюк-Романовской
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Суд решил судьбу Цымбалюк-Романовской 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд закрыл дело о нарушении тайны личной жизни бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Цымбалюк-Романовская заявляла, что неизвестные незаконным путем добыли данные о ней: фотографии, выписки со счетов, информацию об онкологическом заболевании ее матери. Эти данные они передавали журналистам.
>> Цымбалюк-Романовская облачилась в траур
Скандал в семье народного артиста СССР Армена Джигарханяна разгорелся в октябре 2017 года, когда народный артист обвинил жену в воровстве и заявил, что она желала его смерти. Виталина Цымбалюк-Романовская все обвинения отвергала, но затем покинула должность директора театра имени своего супруга и согласилась на развод.
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