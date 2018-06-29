Адвокат назвал причину раздора в семье Кержаковых

Напомним, накануне супруга футболиста Милана Кержакова заявила, что муж похитил их годовалого сына и требует от нее доказать свою «социальную вменяемость».

На своей странице в Instagram звездный адвокат назвал реальную причину «похищения» ребенка. По его словам, во всем виноваты деньги. Больше года назад Александр перевел на счет Миланы крупную сумму денег, а через несколько месяцев, когда в семье начался разлад, потребовал ее вернуть. Милана отказалась, после чего футболист, не найдя других рычагов давления на супругу, забрал сына.

«Захочешь отдать мои деньги — верну ребенка», — пояснил адвокат.

Добровинский добавил, что настоящая жертва этой истории — «один маленький человечек, которого лишили мамы».