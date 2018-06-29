Адвокат назвал причину раздора в семье Кержаковых 

Много, очень много разговоров идёт сегодня на тему разрыва отношений между Миланой и Александром Кержаковыми. Медийные персонажи, мало что зная об этой истории, по тем или иным причинам, встают на сторону то одной, то другой стороны. Волею судеб, я один из немногих людей, который знает что произошло на самом деле и почему ребёнок, этот очаровательный малыш оказался сегодня в руках Александра. Я много раз встречался и разговаривал с Миланой. То что я пишу сейчас, и то, что я приоткрываю завесу над событиями, о которых многие говорят, но практически никто не знает, делается, естественно, с разрешения Миланы. Наш разговор произошёл после того, как некая медийная дама, не зная правды, по каким -то причинам вошла в эту трагедию в грязных сапогах, не понимая причин происходящего. Простим ей ее незнание. Она в общем-то хороший и славный человек. Может быть ее попросил кто— либо написать эту ерунду, а может быть ещё что-то… Между тем правда заключается в следующем. В ту пору когда в этой замечательной семье все было хорошо, дома царствовала Любовь и властвовали Чувства, Александр Кержаков перевёл крупную сумму денег со своего счёта на счёт своей жены. Причины мне не известны, впрочем большого значения это и не имеет. Муж, жена, общий бюджет, какое это имеет значение, только бывший блестящий нападающий нашей сборной и другой известной команды перевёл несколько миллионов долларов со своего счёта в банке то ли спонсора то ли владельца все той же команды, на счёт своей супруги. Казалось бы данная трансакция — их личное дело. И причём здесь малыш? Однако, как это ни тривиально звучит, все шло хорошо, пока все шло хорошо. Сначала в молодой семье этих двух красивых людей начались скандалы. Милана если захочет сама расскажет про эпизод в Швейцарии, про свои слёзы, про обиду и про распущенные руки. Потом скончался может быть самый дорогой в мире для дочки человек — ее папа. Это был стержень большой семьи, ее оплот, непререкаемый авторитет. Трагическая смерть не могла пройти для пары бесследно. Она и не прошла. В очень скором времени Александр Кержаков ушёл. (продолжение ниже в комментарии)…
«Захочешь отдать мои деньги — верну ребенка», — пояснил адвокат.