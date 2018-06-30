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Бузова крупно подставилась перед Киркоровым
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Бузова крупно подставила Киркорова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Twitter
Певица Ольга Бузова опубликовала в Сети новый выпуск влога. Ролик пришлось удалить и залить новый. Поклонники уверены, что исполнительница сделала это из-за Филиппа Киркорова.
Нежная дружба Киркорова и Бузовой уже никого не удивляет. Если на публичном мероприятии встречаются Ольга и Филипп, будьте уверены — весь вечер они будут обниматься, целоваться и осыпать друг друга комплиментами. Артистов связывает не только крепкая дружба, но и рабочие отношения: Киркоров снял Бузову в своем клипе, а та пиарит его на собственных интернет площадках.
В недавнем выпуске влога "Ольга Бузова — Live", который еженедельно выходит на YouTube, артистка вновь говорила о поп-короле. К сожалению для Филиппа, своим упоминанием певица подложила ему свинью: в эфир попал личный номер телефона Киркорова. Поэтому с большой долей вероятности певца ожидают лишние хлопоты.
Спустя время ролик был удален, а на его месте появилось видео на минуту короче предыдущего. Внимательные поклонники тут-же поняли почему влог подрезали и какой момент удален.
"Зачем удалили? Из-за номера Киркорова?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Перезалив видимо из-за разговора с Филипом, его вырезали. Там был номер Филипа виден", "Перезалив? Было же видео на 14 минут, а не на 13!", "Почему перезалив? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ОБОЖАЮ ТЕБЯ", — писали пользователи Сети.
Отметим, что среди поклонников Киркорова бытует мнение, что между звездами контрактные отношения. Якобы менеджеры Бузовой приплачивал Киркорову за лестные высказывания, нежные объятия и совместное позирование перед камерой.
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