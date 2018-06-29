Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»

Похищение дочери звезды «Голоса» попало на видео

Бывший муж участницы шоу «Голос» Светланы Феодуловой пытался украсть их общую дочь, сообщает Пятый канал.

На видео , опубликованном каналом, запечатлен мужчина с ребенком на руках, пытающийся выбежать из кафе. В этот момент за ним погнался молодой человек, разговаривавший перед тем по телефону.

По данным канала, похитителем является гражданин Украины Сергей Хамицкий — экс-супруг оперной певицы Феодуловой, после развода с которой получил право видеться с дочерью лишь на нейтральной территории.

Отмечается, что украинца быстро задержали полицейские.

Сама 31-летняя певица рассказала, что привела трехлетнюю дочь в детское кафе, чтобы бывший муж мог повидать ее. В какой-то момент Хамицкий схватил девочку на руки и побежал, в то время как двое мужчин, оказавшихся его сообщниками, удерживали ее.

В свою очередь, Хамицкий объяснил правоохранителям, что решился на похищение, так как Феодулова в течение семи месяцев не позволяла ему увидеть дочь.