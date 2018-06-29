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Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
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Похищение дочери звезды «Голоса» попало на видео 

Рамблер 42 минуты назад
Бывший муж участницы шоу «Голос» Светланы Феодуловой пытался украсть их общую дочь, сообщает Пятый канал.
На видео, опубликованном каналом, запечатлен мужчина с ребенком на руках, пытающийся выбежать из кафе. В этот момент за ним погнался молодой человек, разговаривавший перед тем по телефону.
По данным канала, похитителем является гражданин Украины Сергей Хамицкий — экс-супруг оперной певицы Феодуловой, после развода с которой получил право видеться с дочерью лишь на нейтральной территории.
Отмечается, что украинца быстро задержали полицейские.
Сама 31-летняя певица рассказала, что привела трехлетнюю дочь в детское кафе, чтобы бывший муж мог повидать ее. В какой-то момент Хамицкий схватил девочку на руки и побежал, в то время как двое мужчин, оказавшихся его сообщниками, удерживали ее.
В свою очередь, Хамицкий объяснил правоохранителям, что решился на похищение, так как Феодулова в течение семи месяцев не позволяла ему увидеть дочь.
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