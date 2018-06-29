Вдова Дементьева не исполнит последнюю волю поэта

Вдова Дементьева объяснила, почему не исполнит последнюю волю поэта

26 июня ушел из жизни Андрей Дементьев . Известный поэт, автор многих песен и телеведущий сильно простудился и скончался из-за осложнений, а также из-за ряда побочных заболеваний. Случившееся стало ударом для его родных, друзей и коллег. Многие знаменитости почтили память поэта. Соболезнования его семье также выразил президент РФ Владимир Путин . Сегодня, 29 июня, в 11 часов началась церемония прощания с Дементьевым. Ранее его вдова Анна Пугач объяснила, почему не сможет исполнить последнюю волю супруга.

Андрея Дмитриевича похоронят на Новокунцевском кладбище, однако при жизни он просил родных придать его тело земле в родной Твери или на Новодевичьем кладбище. Вдова отметила, что в Твери уже есть Дом поэзии, который основал ее муж, а вскоре также там назовут улицу в его честь.

«А на Новодевичьем сложно сейчас хоронить из-за Чемпионата мира. Да я и не расстраиваюсь, потому что это помпезное кладбище, а он был простым и скромным», — пояснила Анна Давыдовна.

По ее словам, она собрала семейный совет и вместе со всеми решила, что Дементьева нужно похоронить на Новокунцевском кладбище, так как там похоронен сын. Также это кладбище является промежуточной точкой между двух его любимых городов. У родственников поэта возникли сложности с залом Чайковского, где решили проводить церемонию прощания. Дирекция не хотела вешать его портрет, так как он не был музыкантом. Все же семья Андрея Дмитриевича решила эту проблему, объяснив, что его стихи стали основой для сотен песен, об этом Пугач рассказала изданию «Московский Комсомолец».