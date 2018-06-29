Нужно ли протезировать молочные зубы

< style="background: #ffffff;">До сих пор в нашей стране у многих пациентов протезирование зубов ассоциируется со старостью >–< style="background: #ffffff;"> лучше свой разрушенный зуб или кое-как восстановленный пломбой «полузуб», чем коронка. Такие слова, как «коронка», «протез», «вкладка», на многих пациентов наводят ужас. И родители обычно пребывают в недоумении, когда детский стоматолог предлагает поставить коронку на молочный зуб ребенка. Зачем вообще лечить молочный зуб, если он все равно выпадет. > < style="background: #ffffff;">Основным правилом при лечении молочных зубов является выполнение всех манипуляций на таком уровне, чтобы повторное вмешательство не потребовалось до физиологического выпадения зубов. Особенно это касается зубов после удаления нерва. Зубы становятся хрупкими, с тонкими стенками, и все еще должны выполнять функцию жевания. Обычная пломба не справится с жевательной нагрузкой. Она будет выпадать, скалываться, и периодическая замена пломбы будет неизбежна. Поэтому для сохранения своих финансов, времени и нервов стоит прислушаться к детскому стоматологу и рассмотреть варианты протезирования молочных зубов. >

Коронки

< style="background: #ffffff;">Коронка представляет из себя колпачок, повторяющий анатомическую форму зуба. Чаще используются универсальные наборы стандартных коронок. > < style="background: #ffffff;">Коронки выделяют:>

< style="background: #ffffff;">Металлические из нержавеющей стали>< style="background: #ffffff;"> (хромоникелевые) на молочные и постоянные жевательные зубы. Для фиксации коронки стоматолог обрабатывает зуб на толщину будущей коронки >–< style="background: #ffffff;"> для исключения завышения прикуса. Обезболивание проводится только при предварительном лечении каналов. Коронка фиксируется на цемент и при необходимости обрабатывается по прикусу. Данная работа занимает не более 20>–< style="background: #ffffff;">25 минут, что является важным аспектом, учитывая нервное возбуждение и выносливость маленьких пациентов. При правильном выполнении всех манипуляций коронка прослужит ребенку до физиологического выпадения зуба. Минусом выступает никель, который может вызвать аллергическую реакцию. Обязательно перед использованием необходимо сдать аллергопробы на металл. Еще один минус >–< style="background: #ffffff;"> это эстетика. Скрыть металлический зуб при широко открытом рте довольно сложно. >

< style="background: #ffffff;">Индивидуальные композитные коронки, изготовленные с помощью аппарата >< style="background: #ffffff;">CEREC>< style="background: #ffffff;">. Специальное сканирующее устройство создает трёхмерную модель подготовленной к протезированию полости и окружающих тканей. Специальный шлифовальный аппарат вытачивает реставрацию из композита. Эстетичные коронки могут применяться как на жевательных, так и на передних зубах. Никто не догадается, что у вашего ребенка стоит коронка на переднем зубе, например, при сколе режущего края. Важно, что под такие коронки можно не препарировать зуб. Но за эстетику, скорость и функциональность приходится платить. Стоимость такой композитной коронки в разы выше металлической из набора. Фиксация коронок занимает чуть больше времени из-за лабораторного этапа, в любом случае за один прием вашему ребенку пролечат зуб при наличии кариеса и поставят индивидуальную коронку. >

< style="background: #ffffff;">Стрип-коронки>< style="background: #ffffff;">. Колпачки из целлулоида, предназначенные для фронтальной группы зубов. С помощью такого колпачка, заполненного светоотверждаемым материалом, доктор, обезболив и обработав передний зуб, восстанавливает все поврежденные ткани зуба. За 40 секунд культя зуба превращается в полноценный зуб. Врачу остается только отполировать пломбу. Естественно, такие пломбы уступают в прочности коронкам. Ребенку даются рекомендации ничего не откусывать новым зубом, но это почти невозможно. Такие реставрации чаще необходимы для восстановления эстетики зубов и четкой речи у ребенка. Отсутствующие или разрушенные передние зубы влияют на дикцию ребенка, а также приводят к формированию такой вредной привычки, как прокладывание языка между зубами, и неправильному глотанию. >

< style="background: #ffffff;"> >

Показания к использованию коронок:

< style="background: #ffffff;">Разрушение коронковой части зуба кариесом более половины. >

< style="background: #ffffff;">Восстановление зуба после удаления нерва. >

< style="background: #ffffff;">Травма зуба. >

< style="background: #ffffff;">Измененная в структуре и цвете эмаль зуба (флюороз, гипоплазия). >

< style="background: #ffffff;">При бруксизме >–< style="background: #ffffff;"> повышенной стираемости тканей зубов. >

< style="background: #ffffff;">Сохранение высоты прикуса при разрушении зубов кариесом. >

< style="background: #ffffff;">Для лучшей фиксации съемных протезов. >

< style="background: #ffffff;">Для фиксации временных раздвижных мостовидных протезов. >

Вкладки

< style="background: #ffffff;">Представляют собой пломбу, изготовленную в лабораторных условиях из гибридного композита, пластмассы, металла. Часто для создания вкладки используют технологию >< style="background: #ffffff;">CEREC>< style="background: #ffffff;">. Важное условие для установки вкладки >–< style="background: #ffffff;"> это живой зуб с сохраненным нервом. Под вкладку обрабатываются только зубы с поврежденными тканями, интактные зубы не препарируются. Вкладка позволяет восстанавливать анатомическую форму зуба, что не возможно при использовании распространенных пломб из цемента при лечении кариеса. Все пломбы на молочных зубах плоские, и со временем дают усадку. Это ведет к некачественному пережевыванию пищи, выпадению пломб, более быстрому разрушению и ранней потере зуба. Поэтому при возможности лучше ставить вкладку, а не пломбу, как для молочного, так и для сменного прикуса. Стоимость вкладки зависит от ее состава: металл и пластмасса дешевле, чем гибридный композит. Установка вкладки проводится в одно посещение, быстро и безболезненно. Стоимость вкладки дороже, чем пломбы, но вкладка надежнее и функциональнее. > < style="background: #ffffff;">Показания:>

< style="background: #ffffff;">Снижение высоты прикуса из-за разрушения коронок жевательных зубов. >

< style="background: #ffffff;">Скол угла или режущего края резцов. >

< style="background: #ffffff;">Для фиксации временных раздвижных мостовидных протезов. >

< style="background: #ffffff;">Стираемость. >

< style="background: #ffffff;">Мостовидные протезы >

Детям из-за постоянного роста челюстей и коронок зубов показаны мостовидные протезы с односторонней опорой либо раздвижные протезы. Последние изготавливаются таким образом, что в процессе роста части протеза расходятся и между ними образуется щель. Протез не препятствует росту челюстей и зубных дуг. Изготавливается он в два этапа: сначала из металла отливается одна часть, затем вторая с раздвижной балкой. Фиксируется протез на цемент, а затем подгоняется по прикусу. При потере переднего зуба лучше не экономить на более дешевых съемных протезах, а восстановить отсутствующий зуб мостовидным протезом. Психологически ребенку будет легче с несъемной конструкцией. Через некоторое время он забудет, что во рту стоит коронка, а вот подвижный протез будет о себе напоминать постоянно. Показания:

Отсутствие одного зуба или фронтальных зубов.

Перелом коронковой части зуба.

Съемные пластиночные протезы

< style="background: #ffffff;">Представляют собой пластинку с искусственным пластмассовым зубом. Используют с раннего детства при потере одного и более зубов. Протез обеспечивает сохранение места для постоянного зуба в молочном и сменном прикусе. Стимулирует прорезывание зубов при их задержке в сменном прикусе. Выполняет жевательную функцию и устраняет косметический дефект в постоянном прикусе. Подлежит замене каждые 8 месяцев из-за роста ребенка. > < style="background: #ffffff;">При наличии патологий прикуса съемный пластиночный протез изготавливается в виде ортодонтического аппарата. В него входят искусственные недостающие зубы и ортодонтические элементы: раздвижные винты, накусочные и наклонные площадки, губные пелоты, кламмеры. > < style="background: #ffffff;">Детское протезирование широко используется в нашей стране и за рубежом. На сегодняшний день вариантов продлить существование молочных зубов и заместить дефекты зубных рядов довольно много. Предпочтение лучше отдавать вкладкам и коронкам для фронтальных зубов, изготовленным индивидуально из современных гибридных материалов. А жевательные зубы при сильном разрушении покрыть коронкой либо установить вкладку вместо пломбы >–< style="background: #ffffff;"> для долговременного сохранения зуба. При преждевременной потере жевательных зубов и при наличии патологии прикуса ортодонтический аппарат поможет восстановить зуб и исправит неправильное смыкание зубов. При травме переднего зуба справится вкладка, а при потере >–< style="background: #ffffff;"> мостовидный протез. > < style="background: #ffffff;">Заботясь о зубах своего ребенка, вы помогаете ему избежать проблем с прикусом, восстанавливаете качество пережевывания пищи, улучшаете речь и внешний вид своего малыша. >