Воробей готовится к суду

Елена Воробей намерена судиться с обманувшим ее риэлтором

Артистка рассказала о том, как стала жертвой аферы испанской агентши по недвижимости и предостерегла всех российских граждан, имеющих жилье в Испании от сделок с ней.

Елена Воробей уже в течение нескольких лет владеет домом на побережье Испании. Звезда эстрады с членами своей семьи отдыхает в нем в период отпуска, а в остальное время сдает внаем. Недавно артистка обнаружила, что риэлтор, на которого была возложена ответственность за дом, оказался недобросовестным человеком. Сначала у себя на странице в Инстаграме, а затем в интервью изданию «СтарХит» Елена откровенно рассказала об отвратительной афере, которую устроила за ее спиной агент Юлия Галкина

«Я приезжаю в свой дом только два раза в год: на неделю зимой и на три недели летом, — поделилась пародистка. — И недавно обнаружила, что в доме грязь, чужие средства гигиены, бутылки. Сразу начала спрашивать у Галкиной, что происходит, стоял ли дом на сигнализации. Она, глядя мне в лицо, говорит, что да. В итоге мы отправились в охранную организацию, где выяснилось, что дом сняли с сигнализации еще два месяца назад. Она пускала туда чужих людей, брала с них деньги за аренду, а мне потом счета приходили на оплату электричества на 1000 евро. Я бегала в панике, обращалась в испанские коммунальные службы, стараясь объяснить, что не могут у меня быть такие счета. Теперь все встало на свои места».

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 27 Июн 2018 в 11:01 PDT

Как оказалось, Елена была не единственной жертвой риэлтора. Сосед артистки по имени Феликс также пострадал от рук мошенницы и намерен участвовать в коллективном иске, который в настоящее время готовит артистка. «Понимаете, если бы у меня были записи с камер наблюдения, я бы сразу обратилась в полицию, но таких записей нет. Именно поэтому я сейчас собираю показания соседей. Мне написали очень многие люди, пострадавшие от рук этого человека. В последнее время она внезапно разбогатела. Пересела на машину класса Люкс, решила открыть свой ресторан. Откуда деньги? Сейчас она будет изворачиваться, врать всеми возможными способами, чтобы избежать ответственности», — цитирует Воробей spb.kp.ru.