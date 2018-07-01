«Я идиот»: Робби Уильямс признался в тяжелом недуге

«Я идиот»: Робби Уильямс признался в тяжелом психическом недуге

Ранее Робби Уильямс (Robbie Williams) рассказывал в одном из интервью, что периодически вынужден бороться с приступами паники и депрессии. Теперь он уверен, что страдает от синдрома Аспергера. Заболевание это, по его мнению, имеет сходство с аутизмом. О своем психическом состоянии артист сообщил, придя на радиоэфир.

«У меня большие проблемы, — заявил Робби. — Может быть, Аспергер или аутизм. Я не знаю, к какому виду отклонений относится мое заболевание, но что-то определенно есть. В моей голове всегда происходит напряженная работа. Я страдаю от одержимости, зависимости, психической патологии, одним словом».

На провокационный вопрос ведущего о том, что может быть это всего лишь синдром звездной болезни, артист ответил, что имел бы такое же отклонение, независимо от того, был бы он звездой или простым рабочим: «Каждый день все меняется. Я же делаю одно и то же, как и вчера. Я не понимаю, почему мне так трудно утром выбраться из кровати».

44-летний Уильямс также признался, что только с появлением детей в его жизни, старшему из которых всего 5 лет, он немного изменился. Но, несмотря на то, что в семье звезды все отлично, он ищет в сети негатив о себе.