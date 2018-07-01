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«Я идиот»: Робби Уильямс признался в тяжелом недуге
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«Я идиот»: Робби Уильямс признался в тяжелом психическом недуге 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Reuters
Ранее Робби Уильямс (Robbie Williams) рассказывал в одном из интервью, что периодически вынужден бороться с приступами паники и депрессии. Теперь он уверен, что страдает от синдрома Аспергера. Заболевание это, по его мнению, имеет сходство с аутизмом. О своем психическом состоянии артист сообщил, придя на радиоэфир.
«У меня большие проблемы, — заявил Робби. — Может быть, Аспергер или аутизм. Я не знаю, к какому виду отклонений относится мое заболевание, но что-то определенно есть. В моей голове всегда происходит напряженная работа. Я страдаю от одержимости, зависимости, психической патологии, одним словом».
На провокационный вопрос ведущего о том, что может быть это всего лишь синдром звездной болезни, артист ответил, что имел бы такое же отклонение, независимо от того, был бы он звездой или простым рабочим: «Каждый день все меняется. Я же делаю одно и то же, как и вчера. Я не понимаю, почему мне так трудно утром выбраться из кровати».
44-летний Уильямс также признался, что только с появлением детей в его жизни, старшему из которых всего 5 лет, он немного изменился. Но, несмотря на то, что в семье звезды все отлично, он ищет в сети негатив о себе.
«Самое интересное в моем состоянии — искать гадости о себе. Я идиот. Я не умею петь. Та или иная песня просто ужасна. Это проклятие и благословение одновременно, потому что благодаря таким толчкам я движусь вперед и уже стал тем, кем являюсь сейчас», — рассказал Робби, — сообщает russianshowbiz.info.
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Комментарии4  Ещё 5 источников 
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