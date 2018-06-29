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Серебряков объяснился за интервью Дудю
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Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю 

ТАСС 46 минут назад
Актер Алексей Серебряков рассказал, что интервью блогеру Юрию Дудю, вызвавшее впоследствии общественный резонанс, он дал по настоянию своих детей.
Ранее в беседе с видеоблогером Серебряков заявил, что зачастую в России национальной идеей не являются "ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство", а "сила, наглость и хамство". Это высказывание подверглось резкой общественной критике.
"Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. […] Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем", — сказал актер.
Алексей Серебряков заверил, что не планировал обнародовать какие-либо манифесты.
"Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни", — сказал он.
Серебряков хорошо известен зрителям по ролям в фильмах "Афганский излом", "Фанат", "9 рота", "Левиафан", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", сериалам "Бандитский Петербург 2: Адвокат", "Доктор Рихтер" и др.
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