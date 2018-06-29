Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»

Сын светской львицы кидал подаяние сверстникам-«нищебродам»

Светская львица из Екатеринбурга Марина Камбаратова угодила в очередной скандал. На этот раз поведение его сына стало причиной конфликта с местными жителями.

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на ребенка Камбаратовой после того, как он кидал милостыню ребятам, гулявшим на игровой площадке.

По ее словам, к ним во двор пришел мальчик и сообщил, что живет в элитном комплексе по соседству. После этого заявления, он стал кидать монеты своим сверстникам.

«Пришел и говорит, мол, я живу в Тихвине, а вы нищеброды — ловите мелочь, пока я кидаю — это он сказал маленьким детям. Те, что постарше, послали гостя подальше. Даже повторять такое неудобно: мальчик заявил детям, что они сейчас отлижут у него, дело дошло до драки. Когда мама одного из детей пришла и вмешалась, гость заявил, что и она будет у него отлизывать», — рассказал очевидец.

Местные жители предположили, что нецензурным выражениям мальчика научила мать, за которой закрепилась слава скандалистки и хамки.

Вскоре на место инцидента подошла и Камбаратова. Ей позвонил сын. Светская львица едва не подралась с женщиной, которую оскорбил ее ребенок, пишет URA.RU.

Сама Марина Камбаратова предпочла не комментировать эту скандальную историю.

Ранее «Ридус» писал о хамском поведении 34-женщины. К слову Камбаратова является дочерью местного депутата. Два года назад она прославилась матерным дебошем, когда стала участницей дорожного конфликта.

Во дворе жилого дома она не поделила проезд с другим автомобилистом. Она принялась оскорблять водителя и угрожала, что сейчас приедет ее охрана и «сожжет» водителя с «его ведром».