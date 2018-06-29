Ещё
Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын светской львицы кидал подаяние сверстникам-«нищебродам» 

Ридус 1 час назад
Светская львица из Екатеринбурга Марина Камбаратова угодила в очередной скандал. На этот раз поведение его сына стало причиной конфликта с местными жителями.
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на ребенка Камбаратовой после того, как он кидал милостыню ребятам, гулявшим на игровой площадке.
По ее словам, к ним во двор пришел мальчик и сообщил, что живет в элитном комплексе по соседству. После этого заявления, он стал кидать монеты своим сверстникам.
«Пришел и говорит, мол, я живу в Тихвине, а вы нищеброды — ловите мелочь, пока я кидаю — это он сказал маленьким детям. Те, что постарше, послали гостя подальше. Даже повторять такое неудобно: мальчик заявил детям, что они сейчас отлижут у него, дело дошло до драки. Когда мама одного из детей пришла и вмешалась, гость заявил, что и она будет у него отлизывать», — рассказал очевидец.
Местные жители предположили, что нецензурным выражениям мальчика научила мать, за которой закрепилась слава скандалистки и хамки.
Вскоре на место инцидента подошла и Камбаратова. Ей позвонил сын. Светская львица едва не подралась с женщиной, которую оскорбил ее ребенок, пишет URA.RU.
Сама Марина Камбаратова предпочла не комментировать эту скандальную историю.
Ранее «Ридус» писал о хамском поведении 34-женщины. К слову Камбаратова является дочерью местного депутата. Два года назад она прославилась матерным дебошем, когда стала участницей дорожного конфликта.
Во дворе жилого дома она не поделила проезд с другим автомобилистом. Она принялась оскорблять водителя и угрожала, что сейчас приедет ее охрана и «сожжет» водителя с «его ведром».
Ридус: последние новости
Мать Собчак заявила, что ей бывало стыдно за дочь Дочь советского актера рассказала, как отец оказался в тюрьме и психушке Боярский попал впросак с комментарием про разврат на ЧМ-2018
Комментарии8  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Националисты с Украины «присвоили» земли России136
Зеленский сделал неожиданное заявление143
Врачи в Дагестане лечили мертвецов41
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»37
«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь15
Видео
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
00:45
Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»
Шоу-бизнес
18:42
Серебряков объяснился за интервью Дудю
Шоу-бизнес
00:27
Ургант и Слепаков высмеяли Монеточку
Шоу-бизнес
04:23
Одержимая духами кукла попала на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение