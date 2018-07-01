Фото: Филипп Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения в Тель-Авиве

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 30 Июн 2018 в 2:07 PDT Сын Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал в субботу свой шестой день рождения. Грандиозный праздник по этому случаю звездный папа устроил ему в Тель-Авиве, где Филипп Бедросович находился в этот момент на гастролях. Свечи на торте с динозаврами мальчик задувал под аплодисменты двух тысяч зрителей на сцене концертного зала Heichal Hatarbut во время папиного шоу.

А семейная вечеринка в стиле «Парка юрского периода» состоялась, как сообщают СМИ, в одном из самых дорогих ресторанов Израиля . Фото— и видеохронику знаменательного для сына дня Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.

— Вот так вот ярко, по летнему солнечно и жарко, с отличным настроением, на берегу Средиземного Моря, на Земле Обетованной, в Израиле, в Тель-Авиве мы отметили день рождения моего сына Мартина. 29 июня 2018 года ему исполнилось 6 лет! — написал Киркоров в своем посте.

Далее идет длинный список с доскональным перечислением всех гостей, которых артист был рад видеть. Среди них «суперзвезда Израильской Эстрады», участница «Евровидения-1992» Дафна Декель, с которой, как пишет Киркоров, он знаком уже 25 лет.

Как видно на снимках, подарки именинника заполонили целую комнату.