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Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
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Фото: Филипп Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения в Тель-Авиве 

Пятый канал 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Сын Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал в субботу свой шестой день рождения. Грандиозный праздник по этому случаю звездный папа устроил ему в Тель-Авиве, где Филипп Бедросович находился в этот момент на гастролях. Свечи на торте с динозаврами мальчик задувал под аплодисменты двух тысяч зрителей на сцене концертного зала Heichal Hatarbut во время папиного шоу.
А семейная вечеринка в стиле «Парка юрского периода» состоялась, как сообщают СМИ, в одном из самых дорогих ресторанов Израиля. Фото— и видеохронику знаменательного для сына дня Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.
— Вот так вот ярко, по летнему солнечно и жарко, с отличным настроением, на берегу Средиземного Моря, на Земле Обетованной, в Израиле, в Тель-Авиве мы отметили день рождения моего сына Мартина. 29 июня 2018 года ему исполнилось 6 лет! — написал Киркоров в своем посте.
Далее идет длинный список с доскональным перечислением всех гостей, которых артист был рад видеть. Среди них «суперзвезда Израильской Эстрады», участница «Евровидения-1992» Дафна Декель, с которой, как пишет Киркоров, он знаком уже 25 лет.
Как видно на снимках, подарки именинника заполонили целую комнату.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Филипп Киркоров впервые отвел своих детей в Эрмитаж.
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