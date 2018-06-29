Алибасов поставил точку в скандале Шукшиных

Бари Алибасов рассекретил данные анализа ДНК Фрейи Зильбер и Шукшиных

Точку в грандиозном скандале, развернувшемся вокруг семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной, похоже, ставить еще рано. Напомним, что несколько месяцев назад некая Фрейя Зильбер заявила, что родила сына от внука актрисы Макара Касаткина. Впрочем, признавать родство звездное семейство не торопилось.

Свою историю Фрейя не раз рассказывала в эфире телевизионных ток-шоу. Девушка около месяца жила с Макаром в гражданском браке. Но их отношения дали трещину после того, как парень узнал, что она находится в положении. С тех пор он оборвал с возлюбленной все контакты и перестал выходить на связь.

Мама Макара — актриса Мария Шукшина — девушку утешать не стала. Звездные родственники поставили под сомнение отцовство Макара. Сама Мария не раз заявляла: отношения с Зильбер она собирается выстраивать только в рамках закона. Поддерживал семью и близкий друг Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов

— Почему он должен признавать ребенка: они не были зарегистрированы, — кипятился Бари. — До этого она работала девушкой легкого поведения. Никто не знает, его это ребенок или после него идущих.

На днях Бари огорошил очередным признанием. Продюсер заявил, что в этой скандальной истории наконец-то поставлена точка.

— Семья Шукшиных избавилась от напасти под именем Фрейя, — заявил продюсер. — Эта гулящая девица заработала немало денег на лжи, поднимая рейтинги телепрограмм. Анализ показал, что в ее очередном ребенке ДНК Макара, сына Маши Шукшиной, равняется нулю.

Впрочем, сама девушка уверена: все сообщения Алибасова — выдумка. Фрейя утверждает, что анализ будет готов только через две недели.

— Но отдельным личностям это, конечно, не мешает попытаться хоть как-то напомнить о себе и хайпануть на фальшивой новости, — говорит Зильбер. — Не стоит слепо верить всему, что пишут в интернете. Проверяйте информацию, требуйте убедительных доказательств, не ограничивайтесь одним источником.