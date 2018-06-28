Скончался один из авторов «Star Trek»

Умер Харлан Эллисон

США в возрасте 84 лет умер американский писатель-фантаст Харлан Эллисон, сообщила юрист, фотограф и активист по авторским правам Кристин Валада в своем твиттере.

" [Супруга писателя] Сьюзан Эллисон попросила меня рассказать, что Харлан Эллисон сегодня умер во сне. "Короткое время я был здесь и короткое время моя жизнь имела значение", Х. Э., 1934-2018", — написала Валада.

Она отметила, что в данный момент проходит подготовка к похоронам писателя.

За свою карьеру Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. В 1984 писатель подал иск о плагиате на создателей фильма "Терминатор" — он счел, что они некорректно заимствовали идеи из его рассказов "Солдат" и "Демон со стеклянной рукой". Суд удовлетворил требования Эллисона.