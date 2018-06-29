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Ургант и Слепаков высмеяли Монеточку
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Ургант и Слепаков пошутили над Монеточкой 

Рамблер 17 минут назад
Телеведущий Иван Ургант и юморист Семен Слепаков высмеяли псевдонимы молодых российских певиц.
Накануне состоялась премьера 11-го выпуска YouTube-шоу «Лига плохих шуток», в которой оба приняли участие. Целью шоу является не засмеяться во время чтения заранее подготовленных шуток.
Две шутки в шестиминутном шоу были посвящены псевдонимам, которые новое поколение российских певиц для себя выбирает.
«Почему певица Гречка писает стоя? Потому что гречка с сосиской», — спросил и сам же ответил Слепаков.
В свою очередь, Ургант спросил, почему певица Монеточка никогда не подходит к своему старшему коллеге Александру Градскому сзади.
«Боится упасть в его копилочку», — объяснил телеведущий.
Победу в шоу со счетом 7:5 одержал оказавшийся более сдержанным Иван Ургант.
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