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Маркл держит Елизавету II в страхе
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Меган Маркл держит Елизавету II в страхе 

Дни.ру 28 июня 2018
Фото: Дни.ру
Известный психолог проанализировал поведение членов королевской семьи на официальных мероприятиях и пришел к выводу о том, что королева все еще холодна к супруге принца Гарри Меган Маркл. Елизавета II пока не доверяет невестке.
Популярный американский специалист по языку тела Джуди Джеймс проанализировала снимки, на которых запечатлены монаршие особы. Она хотела узнать о разнице отношения королевы к Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
Оценив фотографии своим экспертным взглядом, Джуди пришла к выводу, что "Елизавета II явно любит обеих невесток. Однако делает она это по разному. "Ее Величеству спокойнее с Кейт, и я думаю, в то время, когда Миддлтон рядом она, как кажется, наслаждается своими королевскими обязанностями", — заявила психолог.
С Меган же все наоборот, Ее Величество постоянно находится в страхе — вдруг неопытная Маркл оплошает. А тот, факт, что супруга принца Гарри сама тревожится и порой просто цепенеет из-за страха сделать что-нибудь не так, только усугубляет ситуацию и совсем не способствует созданию дружеской доверительной обстановки.
Также Джеймс отметила, что у королевы давние приятельские отношения с родителями Миддлтон. Они ходят друг к другу в гости и часто встречаются на светских раутах. К тому же королева обожает детей Кейт и Уильяма, поэтому Маркл "придется пройти долгий путь, прежде чем Елизавета II и герцогиня Сассекская станут близкими друг другу людьми", сообщает таблоид The Sun.
Добавим, что отец принца Гарри Чарльз души не чает в новоиспеченной невестке Меган Маркл. Дружеская связь Меган и Чарльза зародилась, когда девушка попросила будущего свекра отвести ее к алтарю, так как ее родной отец в то время был очень болен. Естественно, Чарльз был очень тронут этим предложением и даже устроил теплый торжественный для матери Меган в своем доме.
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