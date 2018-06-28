Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте

Жена Кержакова рассказала правду о футболисте

Издание Super обнародовало интервью с Миланой Кержаковой, супругой футболиста Александра Кержакова и дочерью погибшего в апреле 2017 года сенатора Вадима Тюльпанова.

Интервью было записано летом 2017 года, но не было опубликовано по просьбе самой Миланы. Как оказалось, проблемы в семье футболиста начались больше года назад.

По словам Миланы, первое время Кержаков был очень любящим и внимательным, но хватило его всего на месяц.

«Поначалу он помогал мне, он любил меня, он оберегал меня, он купил маме машину, он исполнял все мои прихоти. Но его хватило ненадолго — на месяц. После этого он стал уставать, может, как любой другой мужик. Он стал говорить, что ему давно всё уже не нужно», — призналась Милана.

По словам Кержаковой, после трагедии, произошедшей с ее отцом, она пила успокоительные таблетки, а однажды пришла домой пьяной. Кержаков стал называть ее наркоманкой и алкоголичкой и даже записал видео, на котором Милана в состоянии опьянения умоляет не бросать ее.

По словам Миланы, однажды утром Кержаков проснулся и попросил жену с сыном уехать из его дома. При этом он заявил, что должен видеться с ребенком по первому требованию, иначе подаст в суд.

Девушка также рассказала, что Кержаков постоянно изменял ей, а однажды поднял на нее руку.

«Мы сидели на кухне, и я предположила, что, может, он со мной не просто так познакомился и что он всё это заранее спланировал. Он разозлился и дал мне подзатыльник», — рассказала она.

Ранее супруга футболиста на своей странице в Instagram заявила, что Кержаков похитил их общего сына и требует от нее доказательств «социальной вменяемости».