Боярский рассказал об интимной связи с иностранками

Боярский: в сексуальную связь с иностранками не вступал

Российский актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал предостережение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой по поводу интимных связей с иностранными болельщиками во время чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". "Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением — это правильно, молодец! Нужно ли ограничивать российских девушек от общения с иностранцами? Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост — молодец. Сильно ли иностранные болельщики изменили облик Петербурга Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал", — заявил Боярский. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран.