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Боярский рассказал об интимной связи с иностранками
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Боярский: в сексуальную связь с иностранками не вступал 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал предостережение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой по поводу интимных связей с иностранными болельщиками во время чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением — это правильно, молодец!
Нужно ли ограничивать российских девушек от общения с иностранцами?
Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост — молодец.
Сильно ли иностранные болельщики изменили облик Петербурга?
Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал", — заявил Боярский.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран.
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