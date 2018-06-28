«Новый» сын Пугачевой взбудоражил россиян

«Новый» сын Пугачевой вызвал панику у россиян

Сегодня, 28 июня, в ведущих СМИ появилась информация, которая взбудоражила поклонников Аллы Пугачевой : у певицы появился "новый" сын. Как оказалось этой новости сто лет в обед.

Сообщается, что у юмориста Максима Галкина и Примадонны радостное пополнение. Якобы Пугачева только-только взяла под опеку мальчика, родители которого злоупотребляют наркотиками.

Отец малыша — племянник певицы Влад Пугачев — отдал своего сына на воспитание артистке, так как из-за пагубного пристрастия стал инвалидом, а его супруга попала в больницу с передозировкой. Алла Борисовна приняла ребенка в своем доме, однако сообщила родителям, что забирает мальчика на время, но если нерадивые мама и папа не образумятся, то потеряют сына навсегда, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на информационный портал "Узнайвсе.ру".

Отметим, что российская пресса уже писала об этом в 2014 году. Видимо что-то пошло не так и эта новость всплыла снова и вызвала настоящую панику среди доверчивых россиян.