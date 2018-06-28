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Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
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Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление 

Дни.ру 1 час назад
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) обратилась к общественности. Артистка объяснила, почему решила сделать паузу в карьере, однако предпочла не уточнять своего диагноза.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Марина Максимова опубликовала собственную фотографию и обратилась к многочисленным поклонникам.
"Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск — это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать", — написала популярная исполнительница.
По ее словам, причина "простая и банальная".
"В последнее время из-за переутомления у меня начались проблемы со здоровьем, и я хочу выделить некоторое время на восстановление", — объяснила Марина.
Однако артистка успокоила своих фанатов, сообщив, что не заканчивает музыкальную карьеру, а всего лишь делает перерыв. Вскоре Максимова порадует поклонников новыми песнями. "Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом", — пообещала певица.
Многочисленные подписчики поддержали решение артистки и пожелали ей скорейшего выздоровления. "С нетерпением ждеем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мариночка, желаем здоровья", "Удачи тебе всего хорошего мы тебя любим", "Правильно!Отдыхать тоже надо!", "Главное что бы ты была здорова, и тогда будут новые хиты, мы ждем 🌹" — высказались пользователи сети.
Ранее Марина говорила в интервью, что старается много не работать.
"Сейчас 12 концертов в месяц — предел. Четверг, пятница, суббота, воскресенье — гастроли. Все остальное время я с детьми. Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", — рассказывала Марина Максимова.
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