Emin запустил провокационное видео ‘Got Me Good’ с участием Дональда Трампа 

Российский певец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) представил свой новый сингл ‘Got Me Good’ с сенсационным видео, которое уже за считанные часы привлекло внимание общественности во всем мире.
Это видео, где мы видим двойников Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Хиллари Клинтон, Сторми Дэниэлса, Марка Цукерберга, Иванки Трамп и Джареда Кушнера, является сатирой на международные новости последнего года. В данном клипе действующий американский президент весело проводит время с участницами конкурса красоты «Мисс Вселенная», играет в покер с Хилари Клинтон и отдает портфель с секретными материалами российской поп-звезде, пока довольный Ким Чен Ын смотрит на происходящее через экраны мониторов с попкорном, ликованием и насмешкой.
«Все новости прошлого года были настолько невероятны, что родилась идея — сделать видео, которое ставит под сомнение все те вещи, в которых я был обвинен. Они очень далеки от правды, поэтому мы хотим, чтобы зрители посмеялись вместе с нами над нашим видением этой самой «реальности». Я надеюсь, что люди поймут и примут этот клип в том ключе, в котором он был снят. Музыка — это веселье. Поп-музыка может включать в себя как иронию, так и серьезные размышления, поэтому я решил повеселиться, совместив эти два направления», — рассказывает о премьере EMIN.
Видео-сатира ‘Got Me Good’ было создано под руководством австралийского режиссера Бретта Салливана:
«Становится все труднее сегодня отличить реальность от вымысла. Нам приходится глубоко вникать, чтобы найти те надежные источники в мире, где восприятие — верное или ложное — быстро становится «реальностью». В этом сатирическом видео на сингл EMIN’a ‘Got Me Good’ мы ставим в центр текущую политическую ситуацию. Может быть над нами всеми «шутят»? Включая и самого Эмина. Правда больше не имеет значения? Я, конечно, надеюсь, что это не так. Клип ‘Got Me Good’, кажется прекрасным отражением нашего времени. Наслаждайтесь с насмешкой».
Сингл ‘Got Me Good’ это отсылка к реалиям в СМИ, где каждый находится под ударом и может быть обвинен в том, чего он не совершал, где постоянная ложь и размывание действительности является неотъемлемой частью цифрового века. Именно это и вдохновило артиста и его команду на создание провокационного клипа.
Напомним, что в 2013 году Дональд Трамп снялся в клипе EMIN’a на песню ‘Another Life’.
‘Got Me Good’ станет заглавным синглом нового англоязычного альбома EMINa, релиз которого запланирован на осень 2018 года.