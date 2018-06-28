Emin запустил провокационное видео ‘Got Me Good’ с участием Дональда Трампа

‘Got Me Good’ с сенсационным видео, которое уже за считанные часы привлекло внимание общественности во всем мире. Российский певец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) представил свой новый синглс сенсационным видео, которое уже за считанные часы привлекло внимание общественности во всем мире.

«Все новости прошлого года были настолько невероятны, что родилась идея — сделать видео, которое ставит под сомнение все те вещи, в которых я был обвинен. Они очень далеки от правды, поэтому мы хотим, чтобы зрители посмеялись вместе с нами над нашим видением этой самой «реальности». Я надеюсь, что люди поймут и примут этот клип в том ключе, в котором он был снят. Музыка — это веселье. Поп-музыка может включать в себя как иронию, так и серьезные размышления, поэтому я решил повеселиться, совместив эти два направления», — рассказывает о премьере EMIN.

Видео-сатира ‘Got Me Good’ было создано под руководством австралийского режиссера Бретта Салливана:

«Становится все труднее сегодня отличить реальность от вымысла. Нам приходится глубоко вникать, чтобы найти те надежные источники в мире, где восприятие — верное или ложное — быстро становится «реальностью». В этом сатирическом видео на сингл EMIN’a ‘Got Me Good’ мы ставим в центр текущую политическую ситуацию. Может быть над нами всеми «шутят»? Включая и самого Эмина. Правда больше не имеет значения? Я, конечно, надеюсь, что это не так. Клип ‘Got Me Good’, кажется прекрасным отражением нашего времени. Наслаждайтесь с насмешкой».

Сингл ‘Got Me Good’ это отсылка к реалиям в СМИ, где каждый находится под ударом и может быть обвинен в том, чего он не совершал, где постоянная ложь и размывание действительности является неотъемлемой частью цифрового века. Именно это и вдохновило артиста и его команду на создание провокационного клипа.

Напомним, что в 2013 году Дональд Трамп снялся в клипе EMIN’a на песню ‘Another Life’

‘Got Me Good’ станет заглавным синглом нового англоязычного альбома EMINa, релиз которого запланирован на осень 2018 года.