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Актер Мацаберидзе пошел на поправку
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Фото: больной раком актер из «Сладкой жизни» пошел на поправку 

Российская Газета 28 июня 2018
Фото: Instagram
36-летний актер, телеведущий и шоумен Эдуард Мацаберидзе, у которого весной был диагностирован рак лимфоузлов, сообщил поклонникам, что пошел на поправку.
Артист, известный по роли Тиграна в комедийном сериале "Сладкая жизнь" и передаче "Еда, я люблю тебя!", подробно рассказал через Instagram, как у него идут дела.
"Доктора сказали, что динамика у меня положительная, лечение идет верным путем, как и товарищи, которых нахваливал Ленин! Даже молодцом назвали!" — успокоил фэнов Мацаберидзе. Добавив с долей черного юмора, что "судьба костного мозга (а он поражен и, к сожалению, не только красотой хозяина, но и раковыми клетками) пока неизвестна и обсуждаться будет только после шестой химии!". Имея ввиду курс химиотерапии.
По словам Эдуарда, "первые супер-новости получены, и теперь, даже лежа на четвертой химии", актера "колбасит", "но по ощущениям переносится это гораздо легче, зная, что лечение проходит правильно!".
Как пояснил Мацаберидзе, по его убеждению, одна треть успеха — это правильное питание, вторая — правильное медикаментозное лечение и, наконец, — "сумасшедшая, тотальная, ежедневная поддержка" поклонников.
"Спасибо вам, друзья! Вы не представляете, как вы мне помогаете!", — обратился артист. Получив очередной шквал ободрений подписчиков.
Эдуард Мацаберидзе родился в 1982 году в Гагре. Окончил Хмельницкий Национальный Университет по специальности "менеджер пищевой промышленности". Помимо "Сладкой жизни", снялся в сериалах "Одноклассники", "Отдел С. С. С. Р. ".
Известно, что актер женат на своей давней, еще со студенчества, подруге. У пары растет дочь.
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