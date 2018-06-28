MакSим сделала заявление после новости об уходе со сцены 

Певица MакSим (Марина Максимова) временно покинет сцену из-за проблем со здоровьем. О решении взять творческий отпуск певица объявила на своей странице в Instagram.
«Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск — это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать», — написала она.
Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск — это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать. Причина простая и банальная — в последнее время из-за переутомления у меня начались проблемы со здоровьем, и я хочу выделить некоторое время на восстановление себя. Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом. ❤️
Причиной вынужденного перерыва Марина Максимова назвала проблемы со здоровьем из-за переутомления. Певица пообещала вернуться на сцену через несколько месяцев и представить на суд поклонников новый музыкальный материал.
Подписчики поддержали MакSим одобрительными комментариями и пожелали ей скорейшего выздоровления.