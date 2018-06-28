Казаченко решил уехать из России

Певец Вадим Казаченко в ближайшее время отправится на медицинское обследование в США . Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на его подругу Ирину Аманти.

По ее словам, сейчас Казаченко мало выступает, так как на фоне переживаний в 2017 году у него произошел второй микроинфаркт. Аманти отметила, что связалась с американскими медиками, и они посоветовали «уменьшить нагрузки» певца.

Женщина добавила, что в США они планируют отправиться летом.

Сам Казаченко прокомментировал «Собеседнику» ситуацию с плевком в певца Андрея Ковалева в эфир «Прямого эфира» Андрея Малахова . Артист подчеркнул, что ему ничего не оставалось делать, так как Ковалев «оскорбляет его публично уже полтора года».

По словам Казаченко, из-за этого ему «пришлось показать свое отношение» к Ковалеву. Так как рядом оказалась бутылка с водой, артист решил набрать воду в рот и плюнуть в оппонента.

В конце апреля начался бракоразводный процесс Казаченко с женой Ольгой . Позже женщина отозвала свое заявление о разводе, объяснив это имущественным спором из-за дома.

До этого суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов Ольге Казаченко на содержание их сына.