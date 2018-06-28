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Казаченко решил уехать из России
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Казаченко решил уехать из России 

Рамблер 2 часа назад
Певец Вадим Казаченко в ближайшее время отправится на медицинское обследование в США. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на его подругу Ирину Аманти.
По ее словам, сейчас Казаченко мало выступает, так как на фоне переживаний в 2017 году у него произошел второй микроинфаркт. Аманти отметила, что связалась с американскими медиками, и они посоветовали «уменьшить нагрузки» певца.
Женщина добавила, что в США они планируют отправиться летом.
Сам Казаченко прокомментировал «Собеседнику» ситуацию с плевком в певца Андрея Ковалева в эфир «Прямого эфира» Андрея Малахова. Артист подчеркнул, что ему ничего не оставалось делать, так как Ковалев «оскорбляет его публично уже полтора года».
По словам Казаченко, из-за этого ему «пришлось показать свое отношение» к Ковалеву. Так как рядом оказалась бутылка с водой, артист решил набрать воду в рот и плюнуть в оппонента.
В конце апреля начался бракоразводный процесс Казаченко с женой Ольгой. Позже женщина отозвала свое заявление о разводе, объяснив это имущественным спором из-за дома.
До этого суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов Ольге Казаченко на содержание их сына.
Также женщина заявила, что ее беспокоит психическое состояние певца. Она обратилась в Гагаринский суд Москвы с просьбой провести независимое исследование его здоровья. Певец в ответ сообщил, что расстался с супругой из-за ее «склонности к алкоголизму». Казаченко назвала эти утверждения «ложью».
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