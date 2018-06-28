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«Это убьет Карину»: предложение Еремееву вызвало взрыв
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«Это убьет Карину»: неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Недавно Карина Мишулина проиграла в суде Тимуру Еремееву, который в конце прошлого года на всю страну объявил себя внебрачным сыном легендарного актера Спартака Мишулина. В Сети весьма живо отреагировали на провал Карины, иронично предложив Тимуру взять фамилию артиста.
Родственники Спартака Мишулина судились за публикацию фотографии, датированной 1997 годом, на которой изображен совсем юный Тимур Еремеев и Спартак Мишулин в образе Карлсона (снимок сделан сразу после одноименного спектакля). Дочь Мишулина Карина высказала уверенность, что кадр это искусный фотомонтаж. А еще всеми изображениями артиста могут распоряжаться лишь его родные.
Однако суд отклонил иск Мишулиной, изучив материалы дела, в том числе пленку с негативом, оригинал самого снимка и даже фотоаппарат, которым, возможно, был сделан снимок. "Я, если честно, так и не понял, что хотела Карина. Она затаскала меня по судам. На этот раз решила зацепиться за фото. Но отец сам настоял, чтобы мы сфотографировались за кулисами, видно же, что он специально позирует, улыбается. Это коллективное фото, можно сказать, и никто не может мне запретить его публиковать", — приводит комментарий Тимура Еремеева "360".
В соцсетях бурно обсуждают противостояние Карины и Тимура. Что интересно — большинство комментаторов на стороне Еремеева. Тимуру даже предложили "уделать" Карину, взяв фамилию Мишулин. "Еремеев должен взять фамилию отца. И тогда им конец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Конечно надо взять, раз он сын! И не смотреть что тама каринка скажет", "о да это убьет карину", — высказались комментаторы.
Интернет-пользователи вылили ведро помоев на дочь Мишулина, которая всеми силами пытается отстаивать честь семьи. "Эта Карина просто обезумевшая, вид психически больного человека в стадии сильного расстройства. Вся поистрепалась и замелькалась на тв. Защищает честь семьи, но с каждой передачей теряет ее все больше", "Я ее я категорически не понимаю. Отца уже нет. Делить некого. Да и иметь родного брата, разве это плохо? Никакой логики. У меня два варианта, либо она реально неадекватна, либо она с этого имеет какие-то бонусы. В театре и кино она больше никому не нужна. Другого не умеет. Возможно "на миру и смерть красна". А ведь это почти смерть. Как личности. Где и кому она будет нужна? Жалко только ее детей…", "Уже сколько свидетелей подтвердили, — и косвенно, и даже в суде под присягой, — что знала мадам Мишулина, что у мужа сын на стороне и обешала порвать, если когда-нибудь объявится. Вот и "рвет"… Наверняка и Спартак с Татьяной этим поделился, недаром она сына долго отговаривала от этого интервью — знала, с кем он связывается. Поэтому Вика Катаева и пыталась перед интервью с Тимуром установить связь и с семьей, но по многим источникам и в театре, и соседи, и общие знакомые, была информация, что и мать, и карина давно в курсе. А теперь и на детекторе все подтвердилось. Спартак в этом браке, как в ловушке, был. Если бы он попытался развестись — летели бы клочки его карьеры по закоулочкам, да и Татьяне с сыном не поздоровилось бы. Если она такое устраивает напару с дочкой сейчас, ясен пень, что она по молодости бы всем устроила", — своим мнением поделились зрители.
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